Balacera en fraccionamiento en Tula, Hidalgo, causa pánico entre vecinos

Una intensa balacera al interior de una unidad habitacional en la comunidad de El Carmen, en Tula de Allende, Hidalgo, causó pánico entre los vecinos, quienes reportaron los hechos a las autoridades.

En redes sociales fueron difundidos videos en los que vecinos compartieron cómo se escuchaban las detonaciones en la zona, las cuales, según versiones, habrían ocurrido por un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión en el fraccionamiento Los Lagos.

Los agentes habrían ingresado a la unidad cuando fueron recibidos a balazos, por lo que respondieron a la agresión que se extendió a otras colonias de la comunidad de El Carmen.

Reportan un muerto por balacera en Hidalgo

Hasta el momento se habla, de manera preliminar, de una persona muerta debido al enfrentamiento entre los agentes y presuntos delincuentes que buscaron evitar la detención de una persona. Además, se aseguraron vehículos y armas que dejaron sobre las calles y predios.

#VIDEO | Durante esta madrugada se registró una intensa #balacera en la comunidad de El Carmen, Tula de Allende.



Todo se derivó de un enfrentamiento entre corporaciones de #seguridad y #delincuentes, por una orden de cateo.



📹 | @herreleo. pic.twitter.com/VwuRrorwlf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

En la comunidad de El Carmen, en Tula de Allende, viven poco más de 2 mil 500 habitantes, por lo que el enfrentamiento fue ampliamente difundido en grupos que mantienen los vecinos, así como en redes sociales.

La zona se encuentra actualmente bajo un fuerte operativo de policías municipales, estatales, así como de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, las autoridades no han comunicado el motivo por el que se desató la balacera.

Cierran acceso a fraccionamiento en Tula de Allende

Mientras tanto el acceso al fraccionamiento Los Lagos, donde inició el enfrentamiento que se extendió por varias cuadras, se encuentra restringido.

De acuerdo con medios locales, durante la madrugada de este mismo cinco de octubre también se reportó una balacera sobre la carretera Tula-Tepeji, frente a la universidad Tecnológica, pero hasta el momento se desconoce si está vinculada al enfrentamiento que reportaron los vecinos de la comunidad de El Carmen, también en el municipio de Tula de Allende, donde los habitantes pidieron reforzar la seguridad.