Balacera en tianguis de Iztapalapa HOY: reportan un muerto y tres heridos; esto se sabe

Una balacera registrada en un tianguis de la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, dejó un saldo preliminar de una persona muerta y tres heridas, de acuerdo con los primeros reportes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la agresión ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado. Tampoco se cuenta con información confirmada sobre la identidad de las víctimas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más detalles sobre lo ocurrido y se actualice la información relacionada con este hecho violento.

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