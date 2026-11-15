Un hombre de 40 años murió tras recibir al menos ocho disparos en la calle Melchor Ocampo, colonia Lázaro Cárdenas, en Cuautitlán, Estado de México. La víctima vestía un short cuando ocurrió el ataque.

Ataque armado en Cuautitlán deja un hombre muerto en la colonia Lázaro Cárdenas

Vecinos encontraron al hombre tirado frente a un portón, cerca de un taller de hojalatería y pintura. Tras el hallazgo, corporaciones policiales llegaron al lugar para atender la emergencia e iniciar las primeras diligencias.

Hasta el momento, autoridades no reportaron detenidos por este hecho. El ataque se registró como el segundo incidente similar en un periodo de 15 días en la zona, donde en esa ocasión murieron dos personas.

Balacera en el paradero del Metro Múzquiz deja un auto con impactos en Ecatepec

En un hecho distinto, un hombre fue atacado a balazos en Ecatepec. El incidente ocurrió sobre la banqueta del paradero del Metro Múzquiz, en la calle Valle de Guadiana, tercera sección de Valle de Aragón.

En el lugar quedó un auto blanco con varios impactos. De acuerdo con las autoridades, el agresor alcanzó al conductor y le disparó. Tras el ataque, el vehículo quedó detenido en la zona.

Elementos de seguridad revisan las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables y reconstruir los momentos del ataque. Las corporaciones continúan con las investigaciones correspondientes.

¿Qué pasó en Periférico Norte a la altura de Progreso Tizapán?

De manera paralela, un conductor recibió atención médica en los carriles centrales de Periférico con dirección al Norte después de chocar contra el muro de contención a la altura de la colonia Progreso Tizapán.

Personal de emergencias abanderó el lugar del incidente y retiró el auto siniestrado de la vía.