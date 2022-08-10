Ballena beluga perdida en el río Sena murió durante el rescate

La ballena beluga que llevaba más de una semana perdida en el río Sena, murió este miércoles durante su rescate para ser trasladada al mar al norte de Francia, informaron los expertos que intentaban ayudarla.

Los buzos y rescatistas indicaron que la operación tenía pocas posibilidades de terminar con éxito, y cuando lograron llegar a ella, la ballena beluga ya estaba muy enferma, por lo que los expertos decidieron sacrificarla.

La operación de rescate duró seis horas, en las que los buzos llevaron al cetáceo a una red para que después una grúa la sacasa del río y la transportara en un camión refrigerador con destino al Canal de la Mancha de Oustreham.

Sin embargo, durante su traslado, la ballena beluga sufrió una insuficiencia respiratoria y los veterinarios la sacrificaron poco después de llegar a Ouistreham.

Las autoridades francesas vigilan de cerca a una ballena beluga que se ha desviado desde su hábitat natural en ártico hasta el río Sena… si no la rescatan, está condenada a muerte

pic.twitter.com/crTMikrcqQ — César Moreno (@CesarMorenoH) August 5, 2022

El plan había sido trasladar a la ballena desnutrida a una cuenca de agua salada con la esperanza de que pudiera recuperar algo de fuerza antes de ser trasladada al mar. Pero era una aventura arriesgada.

El macho de cuatro metros pesaba 800 kilogramos (1763 libras), muy por debajo del peso típico de una ballena beluga adulta de 1200 kg, y no se había alimentado desde que fue visto por primera vez en el Sena la semana pasada.

Ballena Beluga pasó una semana perdida en el río Sena

El pasado 4 de agosto, las autoridades encontraron una ballena beluga en el río Sena, un hecho excepcional, debido a que el animal está adecuado para las aguas frías del Ártico.

Los expertos desconocían como el cetáceo llegó al río Sena donde la encontraron, ya que tuvo que nadar uno 180 kilómetros para llegar hasta ahí, desde entonces, las autoridades trabajaron para alimentar al animal y rescatarlo.

Pero la tarea no fue sencilla, pues la ballena beluga se negaba a alimentarse y su estado de salud se veía deteriorado y la falta de alimentos podía empeorarla.