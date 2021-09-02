Video: ballena franca austral sorprende a kayakista en Argentina

Imágenes de una ballena franca austral que nadó junto y debajo de un kayakista. El video fue captado por el reportero gráfico Maximiliano Jonas quién lo publicó en su cuenta oficial en twitter.

"El mejor video de ballenas en su vida"

El video fue posteado con un comentario en donde se describió de manera completa la secuencia registrada: "Creo que hoy hice el mejor video con drone de ballenas de mi vida".

En los 54 segundos que dura el video se puede observar cómo una ballena franca austral pasa de manera suave por debajo de una tabla de un kayakista.

El sorprendido kayakista sólo se dedicó a contemplar a la inmensa ballena, que hasta parece tocar con sutileza su tabla con una de sus aletas al pasar por debajo. En las imágenes, el cetáceo "danza" en una secuencia en cámara lenta.

La publicación en twitter que se efectuó desde el Puerto Madryn se hizo viranl en las redes sociales en donde alcanzó el millón de reproducciones, además de que los "Me gusta", no se hicieron esperar.

La reacción de Manu Ginóbili, exbasquetbolista NBA

Entre las reacciones que redes sociales, destacó la de Manu Ginóbili, un exbasquetbolista de la NBA, quien simplemente respondió al posteo con la siguiente expresión: "MA RA VI LLO SO !!!".

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Conforme a los especialistas, la temporada alta en Puerto Madryn comienza en el mes de septiembre y termina a fin de año. Y que mejor que comenzar la temporada 2021 con la aparición del conmovedor video que muestra a la ballena franca austral que terminó por sorprender al exbasquetbolista Manu Ginóbili.

MA RA VI LLO SO !!! — Manu Ginobili (@manuginobili) September 1, 2021

¿Cuándo es la temporada de ballenas en Puerto Madryn?

Dentro de la temporada de ballenas que va de mayo a diciembre, son entre los meses de septiembre y noviembre cuando más ejemplares se encuentran en la zona. Siendo octubre un buen mes para observarlas.

Conforme a los especialistas, la temporada alta en Puerto Madryn comienza en el mes de septiembre y termina a fin de año. Y que mejor que comenzar la temporada 2021 con la aparición del conmovedor video que muestra a la ballena franca austral que terminó por sorprender al exbasquetbolista Manu Ginóbili.

Puerto Madryn está ubicada en la Costa Noroeste de la provincia de Chubut y es la puerta de entrada principal a Península Valdés. Madryn fue declarada Capital del Buceo por la cámara de diputados de Argentina.