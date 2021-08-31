El veneno de víbora brasileña podría ayudar a combatir COVID-19. Recientemente, investigadores de la "nación carioca" descubrieron que una molécula en el veneno de un tipo de serpiente, inhibe la reproducción del coronavirus en las células de los monos, esto significa un posible primer paso hacia un fármaco para combatir al SARS-COV-2, el virus que causa la COVID-19.

Sustancia en veneno de serpiente podría frenar al COVID-19

En un estudio publicado durante este mes de agosto por la revista científica "Molecules", se indicó que la molécula producida por la víbora "jararacussu" inhibe en un 75 por ciento la capacidad del virus para multiplicarse en células de mono.

Rafael Guido, profesor de la Universidad de SaoPaulo y autor del estudio:

"Pudimos demostrar que este componente del veneno deserpiente es capaz de inhibir una proteína muy importante delvirus".

Brazilian viper venom may become tool in fight against COVID, study shows https://t.co/s9PRou8KqO pic.twitter.com/CuV7xRTZbr — Reuters (@Reuters) August 31, 2021

Se trata de un péptido que se conecta con la PLPro, una enzima del coronavirus

La molécula, es un péptido o una cadena de aminoácidos, que puede conectarse a una enzima del coronavirus llamada "PLPro", que es vital para la reproducción del virus, sin dañar otras células.

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Ya conocido por sus cualidades antibacterianas, el péptido se puede sintetizar en el laboratorio, dijo Guido en una entrevista, haciendo innecesaria la captura o crianza de las serpientes.

Researchers will next evaluate the efficiency of different doses of the molecule and whether it is able to prevent the virus from entering cells in the first place, according to a statement from the State University of Sao Paulo https://t.co/0icHcHjMLS 6/6 pic.twitter.com/v9CW9Y2lot — Reuters Science News (@ReutersScience) August 31, 2021

Aclaran que la gente no debe ir a cazar a estas serpientes

Giuseppe Puorto, un herpetólogo que dirige la colección biológica del Instituto Butantan en Sao Paulo:

"No es el veneno en sí lo que curará el coronavirus(...) Nos preocupa que la gente salga a cazar jararacussus por Brasil, pensando que van a salvar el mundo (...) ¡No es eso!".

Los investigadores evaluarán ahora la eficiencia de diferentes dosis de la molécula y si es capaz de impedir que el virus ingrese a las células en primer lugar, según un comunicado de la Universidad Estatal de Sao Paulo (Unesp), que también participó en la investigación. Esperan probar la sustancia en células humanas, aunque no ofrecieron una fecha aún.

La jararacussu es una de las serpientes más grandes de Brasil, mide hasta 2 metros de largo y Vive en la Selva Atlántica costera y también se encuentra en Bolivia, Paraguay y Argentina.