¿Tienes trámites pendientes? Bancos de México anuncian cierre para 2026; qué día no habrá operaciones

¡Atención, tarjetahabientes! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México se mantendrán cerrados para el comienzo del nuevo año 2026, pero ¿qué día no habrá servicio y cuál es la razón?

¿Qué día no habrá operaciones en los bancos de México 2026?

La CNBV reveló que los bancos en México permanecerán cerrados este jueves 1 de enero 2026 , por lo que la mayoría de las sucursales se mantendrán fuera de servicio.

Aunque la mayoría de las instituciones financieras permanecerán cerradas, solo Banco Azteca ofrecerá servicio de manera normal.

📑 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones. #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/cqdCYijHMd pic.twitter.com/SbQoU5zQHL — CNBV (@cnbvmx) December 26, 2025

Por esta razón NO abrirán los bancos el 1 de enero 2026

El Diario de la Federación marca el 1 de enero 2026 como día feriado obligatorio, por lo que la mayoría de las sucursales de los bancos se mantendrán fuera de servicio.

¿Qué servicios bancarios no estarán disponibles en Año Nuevo 2026?

Debido al cierre de bancos en México de este viernes, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:



Retiros y depósitos en ventanilla .

. Aclaraciones con gerentes bancarios.

Trámites de tarjeta de crédito o débito.

Las instituciones financieras únicamente suspenderán sus servicios el jueves 1 de enero 2026, por lo que se espera que vuelvan a operar con normalidad el próximo viernes 26 de diciembre de este mismo año.

Banco Azteca SÍ abrirá el 1 de enero 2026; cuál es el horario

Banco Azteca sí ofrecerá servicios financieros este 1 de enero 2025, Año Nuevo; te compartimos el horario.

La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

¿Qué otros días no abren los bancos en 2026?

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2025, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.

