¿Tienes trámites pendientes? Bancos de México anuncian cierre para 2026; qué día no habrá operaciones
Los bancos en México suspenderán los retiros y depósitos en ventanilla, aclaraciones con gerentes bancarias, pero ¿qué día no habrá servicio en 2026?
¡Atención, tarjetahabientes! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México se mantendrán cerrados para el comienzo del nuevo año 2026, pero ¿qué día no habrá servicio y cuál es la razón?
¿Qué día no habrá operaciones en los bancos de México 2026?
La CNBV reveló que los bancos en México permanecerán cerrados este jueves 1 de enero 2026, por lo que la mayoría de las sucursales se mantendrán fuera de servicio.
Aunque la mayoría de las instituciones financieras permanecerán cerradas, solo Banco Azteca ofrecerá servicio de manera normal.
📑 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones. #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/cqdCYijHMd pic.twitter.com/SbQoU5zQHL— CNBV (@cnbvmx) December 26, 2025
Por esta razón NO abrirán los bancos el 1 de enero 2026
El Diario de la Federación marca el 1 de enero 2026 como día feriado obligatorio, por lo que la mayoría de las sucursales de los bancos se mantendrán fuera de servicio.
¿Qué servicios bancarios no estarán disponibles en Año Nuevo 2026?
Debido al cierre de bancos en México de este viernes, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:
- Retiros y depósitos en ventanilla.
- Aclaraciones con gerentes bancarios.
- Trámites de tarjeta de crédito o débito.
Las instituciones financieras únicamente suspenderán sus servicios el jueves 1 de enero 2026, por lo que se espera que vuelvan a operar con normalidad el próximo viernes 26 de diciembre de este mismo año.
Banco Azteca SÍ abrirá el 1 de enero 2026; cuál es el horario
Banco Azteca sí ofrecerá servicios financieros este 1 de enero 2025, Año Nuevo; te compartimos el horario.
La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.
Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.— Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024
¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero
Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x
¿Qué otros días no abren los bancos en 2026?
¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2025, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.
- 2 de febrero 2026 - Conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución; se celebra el primer lunes de febrero.
- 16 de marzo 2026 - Conmemoración del natalicio de Benito Juárez, ocurrido el 21 de marzo.
- 2 y 3 de abril 2026 - Semana Santa. A pesar de que estas fechas no están en la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores afirma que en estas fechas los bancos no abrirán.
- 1 de mayo 2026 - Actividades suspendidas por el Día del Trabajo.
- 16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.
- 2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos
- 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.
- 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.
- 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.
- 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.