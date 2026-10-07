Notas
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¡El dólar se mantiene por debajo de los 19 pesos! Tipo de cambio en México este miércoles
El dólar estadounidense se mantiene por debajo de los 19; conoce su precio de compra y venta, así como el valor del dólar canadiense, Bitcoin y petróleo.
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¿Cómo cerró la BMV hoy martes 22 de septiembre de 2026? Así reaccionan las bolsas a las señales desde Medio Oriente
Cierre de bolsas: El Nasdaq volvió a marcar un máximo histórico mientras el crudo perdió terreno ante las expectativas de una posible desescalada en Medio Oriente.
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¿Tienes algún trámite pendiente? Bancos en México anuncian suspensión de actividades en septiembre: Fechas y horarios clave
Los bancos en México tendrán un cambio de horario para el mes de septiembre, por lo que se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones.
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¿Abren los bancos este 15 y 16 de septiembre? Este es el horario para las fiestas patrias
Durante las fiestas patrias, los servicios en los bancos tendrán cambios en el horario. Revisa si abrirán el 15 y 16 de septiembre y cuándo podrás hacer tus trámites.
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Cómo conseguir las medallas de Dinosaurios de México
La Colección de Medallas de Dinosaurios de México pueden adquirirse únicamente en las tiendas físicas de la Casa de la Moneda, pero ¿cuánto cuestan?
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¡Revisa tu cartera! El elemento clave que delata a los billetes falsos de 20, 50 y 100 pesos en México
En México la impresión de billetes falsos ha ido incrementando año tras año, por lo que las autoridades recomiendan conocer los elementos de seguridad.