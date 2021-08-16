Bañistas ayudan en arresto de dos narcos en playa de Melicena

Elementos de la Guardia Civil española detuvieron a dos personas que transportaban un total de 808 kilogramos de hachís a bordo de una lancha que era perseguida. Los bañistas ayudaron en arresto de dos narcos en playa de Melicena en Granada, justo cuando los sospechosos se bajaron de la lancha para huir a pie.

Bañistas ayudan en la detención de dos narcos que huían en playa de España

En un hecho sin precedentes, los bañistas que se encontraban en la playa de Melicena, intervinieron en la detención de los sospechosos que eran perseguidos por uniformados. Entre los bañistas se encontraba un sargento de la Benemérita, que aunque estaba fuera de servicio, ayudó a retener a uno de los presuntos narcotraficantes que abandonaron su lancha repleta de droga.

Gracias a la colaboración ciudadana el Servicio Marítimo y Seguridad Ciudadana de la @guardiacivil de #Granada consiguen detener a los narcotraficantes de una narcolancha.



Gracias a todos, porque sin vosotros, no sería posible.#ServirYProteger #EquiparacionYa pic.twitter.com/gtCWHXGzaJ — Jucil Nacional (@jucilnacional) August 14, 2021

Persecución marítima en aguas de Melicena en Granada

Todo comenzó cuando las autoridades detectaron a una "narcolancha", por lo que enviaron a una patrulla del Servicio Marítimo para que la interceptara, pero los dos tripulantes huyeron en dirección a la playa.

En su "alocada carrera", la "narcolancha" arribó a la playa, sin importar que hubiera bañistas disfrutando del sol y de la arena. De hecho por poco y arrolla a uno de ellos.

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Ya en tierra, los presuntos narcotraficantes decidieron separarse para escapar. Y justo fue ese el momento en que algunos de los bañistas decidieron intervenir y ayudar a la policía. Todo quedó grabado por los videos que otros bañistas captaron con sus celulares y que luego de subirlos a las redes sociales, se hicieron virales.

Aunque uno de los sospechosos logró escapar, su cómplice fue acorralado por los bañistas que aunque temerosos pero poco a poco se le fueron acercando hasta que lograron tirarlo en la arena y lo retuvieron hasta la llegada de la policía.

📥 ⏩ #Granada | Melicena, Granada: un grupo de personas que estaban tomando el sol en la playa atrapan a unos narcotraficantes que huían de la Guardia Civil en una lancha. pic.twitter.com/hPBcebFe9q — Francisco Ruiz (@frespin52) August 15, 2021

Sargento de la Guardia Civil, fuera de servicio, intervino en detención

Un sargento de la Guardia Civil de la Comandancia de Granada, que se encontraba fuera de servicio, fue quien intervino y logró hacer que el sospechoso terminara en el suelo. Con la ayuda de otros bañistas, retuvieron al sospechoso hasta la llegada de los agentes de la Benemérita.

Instantes más tarde, elementos de la Guardia Civil localizaron al segundo "narcotraficante" y lo

detuvieron. La "narcolancha" en la que viajaban, llevaba un total de 808 kilogramos de hachís.