VIDEO: Grupo armado asalta con violencia a clientes de bar en San Luis Potosí

Al menos ocho sujetos vestidos con chalecos tácticos y portando armas largas ingresaron con violencia a un bar en San Luis Potosí en donde con amenazas y armas largas despojaron de sus pertenencias a los clientes que disfrutaban del ambiente del lugar, el momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

Los sujetos armados fueron captados entrando a un centro nocturno ubicado en la capital de San Luis Potosí, el domingo pasado 22 de octubre a la una de la mañana.

En las grabaciones se ve cómo el establecimiento se encuentra lleno de comensales bebiendo y bailando, cuando los hombres ingresan, los amenazan con las armas para quitarles sus pertenencias.

Incluso, se ve como se meten hasta los baños para golpear a las personas que se encontraban dentro.

Transcurren los minutos y los ladrones buscan en bolsas objetos de valor para después salir por la puerta principal del lugar, sin que nadie haga nada.

Se viraliza video del violento atraco en el bar de San Luis Potosí

El video del asalto al bar en San Luis Potosí se ha viralizado en las redes sociales, pues en tan solo 2 minutos se observa el modus operandi del grupo armado que ingresó al lugar.

En el clip se aprecia a los comensales disfrutando con bebidas, baile y música sin embargo en un determinado momento ingresan hombres armados con chalecos tácticos y comienzan a amenazar a la gente que se encontraba ahí reunida.

Algunos clientes asustados ingresan a los baños pero los hombres ingresaron, los golpearon y despojaron de sus pertenecías.

Después de segundos eternos y de pánico para los comensales, los al menos 8 sujetos que ingresaron al establecimiento salieron por la puerta principal con rumbo desconocido.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado, ha informado que hasta el momento no existe alguna denuncia ni por parte de los administradores o propietarios del lugar, ni de alguna de las personas que se encontraban en el bar.

Sin embargo, aseguró que ya se investigan los hechos.