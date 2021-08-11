Barbie celebra a Elvis Presley con muñeca coleccionable

Barbie celebra al "Rey del Rock and Roll", Elvis Presley, con una muñeca coleccionable para conmemorar la Semana de Elvis que se lleva a cabo entre los días 11 y 17 de agosto. La muñeca de la firma también incluye un certificado de autenticidad. Barbie celebra a Elvis Presley.

Barbie lanza muñeca dedicada al Rey del Rock and Roll

La muñeca más famosa del mundo se encuentra vestida con el icónico mono "American Eagle" de Elvis Presley, muy característico porque presenta pedrería de colores, una capa y una bufanda en color rojo. Presley usó ese mono durante numerosas apariciones en conciertos.

Elvis Presley revolucionó al mundo de la música

Elvis Presley cambió la industria de la música con sus sonidos únicos y movimientos característicos. El primer sencillo RCA de Elvis, "Heartbreak Hotel", fue lanzado en el año de 1956 y se convirtió en el primer sencillo de Elvis en vender más de 1 millón de copias, seguido de su primer álbum, "Elvis Presley", que alcanzó el número uno en la lista de álbumes pop de Billboard.

Mattel has teamed up with Authentic Brands to introduce a Little People Collector set from Fisher-Price and collectible Elvis Presley Barbie. https://t.co/YM2bTgJxCx — HOLA! USA (@USAHOLA) August 11, 2021

En el año de 1973, Elvis hizo historia en la televisión y el entretenimiento con su "Elvis: Aloha from Hawaii Via Satellite". Fue visto en unos 40 países por unos mil 500 millones de personas. El álbum del concierto alcanzó el número 1 en la lista de álbumes pop de Billboard, su último álbum número 1 en esa lista.

Presley murió el día 16 de agosto del año de 1977 en su casa de Graceland en Memphis, Tennessee. Su prometida lo encontró en el piso de su baño.

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¿Quién es Barbie en realidad?

Bárbara Millicent Roberts. El novio de Barbie, Ken Carson (muñeco que vio la luz por primera vez en 1961) está inspirado en otro de los hijos del matrimonio Handler. Sin embargo el nombre completo de la muñeca es Bárbara Millicent Roberts.