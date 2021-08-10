La Starship de SpaceX se convirtió en la nave más alta del mundo. En total mide 120 metros de altura, esto luego del ensamblaje de la nave espacial de 50 metros sobre un cohete Super Heavy de 70 metros de altura.

Starship de SpaceX, la nave más alta del mundo

SpaceX apiló el futuro lanzador, denominado Booster 4 (equipado con 29 motores Raptor), y el prototipo "SN20" de la nave espacial (equipado con otros seis Raptors), para conformar la futura nave interplanetaria reutilizable de la compañía dirigida por el magnate Elon Musk.

El apilamiento, que se efectuó por primera vez en la base de Boca Chica en Texas, forma parte de los preparativos para un vuelo de prueba orbital que la SpaceX ha planeado para el vehículo, un hecho histórico que podría suceder en los próximos meses.

Elon Musk, fundador de SpaceX:

"Debido a su tamaño y capacidad para llevar instrumentos científicos incluso al espacio profundo, Starship permitirá una clase completamente nueva de misiones científicas".

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

La nave de SpaceX será utilizada para efectuar turismo espacial

La Starship de SpaceX es la nave que la compañía de Elon Musk, pretende utilizar para efectuar turismo espacial y así llevar a los humanos más allá de la Tierra a destinos como la luna y Marte. Hasta ahora, el cohete más alto de la historia es el "Saturno V" de las misiones Apolo, que tenía unos 110.6 metros de altura.

Te puede interesar:

Messi aterrizó en París y causa algarabía en aficionados al PSG

29 Raptor engines and 4 grid fins have been installed on Super Heavy ahead of first orbital flight pic.twitter.com/XHkCZ9VYK4 — SpaceX (@SpaceX) August 3, 2021

La NASA efectuó una inversión millonaria con SpaceX

Durante el pasado mes de abril, la NASA le otorgó a SpaceX un contrato para una versión de Starship para "aterricen" astronautas en la superficie lunar, esto como parte del programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que tiene como objetivo: la Luna.

SpaceX planea lanzar el cohete con sus 29 motores raptor, coronado con el prototipo de nave espacial "SN20", en una misión de prueba orbital sin tripulación y cabe señalar que hasta la fecha, ningún Super Heavy ha despegado. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos efectúa una revisión ambiental de las operaciones de lanzamiento de Starship.