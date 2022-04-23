Barco turístico con 26 pasajeros desaparece en costas de Japón

La Guardia Costera de Japón busca un barco turístico que desapareció este sábado, a bordo viajaban casi 30 pasajeros y navegaba cerca de la isla de Hokkaido, al norte del país asiático.

El barco, identificado como “Kazu 1”, envió una llamada de auxilio a las 13:15 horas (tiempo local), presuntamente porque la proa se inundó y con esto la embarcación habría empezado a hundirse.

Las autoridades costeras de Japón enviaron cinco lanchas y dos helicópteros para buscar al barco turístico, luego de perder comunicación con la tripulación, según Reuters.

Al parecer 26 personas viajaban en el navío, de las cuales 24 eran pasajeros, además del capitán y un tripulante de cubierta. Según la última comunicación que hubo con la Guardia Costera, todas las personas llevaban puesto el chaleco salvavidas.

Autoridades de Japón piden usar todos los medios para hallar el navío

Fumio Kishida, primer ministro de Japón, pidió a las autoridades que utilicen todos los medios disponibles para encontrar el barco turístico, en el que también había dos menores de edad como pasajeros.

La embarcación recorrió la península de Shiretoko, frente a la costa de la isla más septentrional de Japón, y luego se habría dirigido hacia las cataratas Kashinu, donde presuntamente comenzaron los problemas.

El barco turístico tiene capacidad para 65 personas, hace recorridos por el área de Shiretoko que duran alrededor de tres horas, añadió Reuters.

Según los primeros reportes, el navío salió de Utoro alrededor de las 10:00 de la mañana del sábado, y su regreso estaba programado para la 1:00 de la tarde, pero desapareció en el mar.

La Oficina del Estado Mayor Conjunto, que controla el funcionamiento de las Autodefensas de Tierra, Mar y Aire, dio a conocer que un avión U-125A está en el área de la desaparición para ayudar en la búsqueda del barco turístico.

Por su parte, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo afirmó que cuando una lancha patrullera y un avión llegaron al área marítima donde se reportó la emergencia, no encontraron ningún barco, pasajero o tripulación.

そのうえで「24日朝、対策本部の要員を現地に派遣する。海上保安庁は人命救助を最優先に全力で対応にあたり、海事局は観光船の事業者への監査を早急に実施してほしい」と指示。 — Noriyuki SHIKATA (四方敬之) (@norishikata) April 23, 2022

La dependencia adelantó que la Guardia Costera de Japón dará la máxima prioridad a salvar vidas y que la Oficina Marítima realizará de inmediato una auditoría del operador del barco turístico.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió previamente una alerta por mar revuelto y fuerte oleaje, de hasta cuatro metros, en aguas del este de Hokkaido, donde se encuentra la península de Shiretoko.

