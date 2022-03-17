Aumentan cifra a 4 muertos y 100 heridos por sismo en Japón

Aumentó a cuatro el número de muertos y hay al menos 107 heridos por el sismo de magnitud de 7.3 que azotó el noreste de Japón y que activó la alerta de tsunami luego de que se registraran olas enormes en la costa.

El sismo dejó a más de dos millones de hogares sin electricidad y sin agua potable, y hasta la mañana de este jueves, las autoridades aún no lograban restablecer los servicios en miles de casas de Japón.

El sismo también provocó el cierre de carreteras e interrupciones en el tren bala, luego de que uno descarrilara. Las plantas de energía nuclear no presentaron anormalidades, sin embargo, el temblor revivió los recuerdos del desastre del 11 de marzo de 2011 en la misma zona que provocó un tsunami y una fusión nuclear que mató a 18 mil personas en Japón.

Ayer, el primer ministro Fumio Kishida dijo que el gobierno estaría en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos temblores fuertes en los próximos dos o tres días.

Tren bala se descarrila por sismo en Japón

Un tren bala se descarriló en un puente en el noreste de Japón después del sismo de 7.3 que azotó al país.

Según la emisora pública NHK, 16 de los 17 vehículos del tren bala se salieron de la pista cuando el sismo de magnitud 7.3 se produjo poco antes de la medianoche. Por fortuna ninguno de los pasajeros resultó herido y todos fueron rescatados.

Además, un centro cultural local tenía partes de su techo esparcidas sobre los asientos dentro de un auditorio.

El secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, dijo que los servicios de electricidad y agua se restablecerán en las zonas que faltan este jueves al finalizar el día en al final del día.

El sismo se sintió en Tokio, a unos 275 kilómetros (170 millas) de distancia, donde el temblor de los edificios fue prolongado y pronunciado. Algunos usuarios de redes sociales compartieron videos del momento del sismo, donde se puede apreciar el fuerte movimiento.