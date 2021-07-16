VIDEO: Mujeres caen a barranco tras usar columpio en Rusia

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que dos mujeres cayeron hacia un barranco, luego de subir y abalanzarse en un columpio situado al borde de un acantilado, en Rusia.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en un columpio que estaba ubicado en un barranco del cañón Sulak, en la República de Dagestán, Rusia, el cual es utilizado como un atractivo turístico. En las imágenes se observa que además de estar cerca del precipicio, un sujeto empujaba a las jóvenes.

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En la grabación aparece el columpio hecho de madera, el cual está sujeto por una estructura metálica. Sin embargo, una de las cadenas que sostenían el asiento se rompió y provocó que las mujeres cayeran hacia el barranco por la inercia del movimiento.

Los reportes indicaron que el accidente ocurrió este 14 de julio y conmocionó a los habitantes de esa parte de Rusia porque el columpio y el acantilado son de los principales atractivos del río Sulak.

Tal es la importancia de este destino turístico que mientras las jóvenes se abalanzaron, más personas esperaban su turno alrededor del columpio.

Jóvenes resultaron con lesiones tras caída del columpio en Rusia

Este atractivo natural en Rusia cuenta con precipicios de entre 700 y mil 500 metros de profundidad, por lo que, de acuerdo con los medios locales, el columpio fue colocado para tener un mejor vista de la barranca.

A pesar de la altura que hay en el sitio, las mujeres sobrevivieron y solo resultaron heridas, esto debido a que cayeron sobre una plataforma de seguridad. Los reportes indican que presentaron pequeñas cortaduras y moretones después de caer del columpio.

El accidente del columpio generó diferentes reacciones en las redes sociales y los usuarios señalaron que la atracción no cuenta con equipo de seguridad como cinturón o correa.

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