Mujer lanza a su bebé para salvarlo de incendio en Sudáfrica

El video del momento en que una mujer en Sudáfrica arroja a su bebé desde un edificio con un incendio, causó revuelo en redes sociales.

Medios internacionales relataron que los hechos ocurrieron el martes 13 de julio en la ciudad de Durban, Sudáfrica, donde se registran desde hace una semana movilizaciones y actos vandálicos tras la detención del expresidente de ese país.

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En el video se observa a una mujer que está en una marquesina de un centro comercial, del cual sale humo debido a un incendio que se registró a causa de las movilizaciones.

La madre del bebé se agacha y lo lanza al vacío para salvarlo del incendio que ocurre en el edificio, mientras que abajo, un grupo de personas esperan que caiga el menor.

[WATCH] Toddler rescued from a fire. Looters started a fire after stealing everything from the shops on the ground floor. They then set fire to the building, affecting apartments upstairs. Neighbours caught the little girl 🥺#ShutdownKZN watch @BBCWorld for more pic.twitter.com/LTMTAa7WAz — Nomsa Maseko (@nomsa_maseko) July 13, 2021

Captan caída de bebé lanzada desde edificio en Sudáfrica

El grupo de gente grita durante la caída del bebé, quien viste únicamente una sudadera y su pañal.

Medios internacionales agregaron que la madre, de 26 años de edad, explicó que arrojó a su bebé para salvarle la vida.

La mujer, identificada como Naledi Manyoni, dijo que realizaba sus compras en el piso 16 del centro comercial de Sudáfrica, cuando se percató que salía humo a causa del incendio, por lo que corrió hacia las ventanas, llegó a la marquesina del edificio y lanzó a su bebé.

Todo lo que podía pensar era asegurarme de que mi bebé viviera.

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Después de que lanzó a su hija, las personas que atraparon a la bebé ayudaron a la mujer a bajar de la marquesina del centro comercial.

Desde el pasado jueves, se realizaron manifestaciones por la detención del expresidente Jacob Zuma, acusado de corrupción; sin embargo, las movilizaciones se convirtieron en vandalismos.

En varias partes de Sudáfrica, grupos de personas saquearon tiendas y negocios. Además, provocaron incendios como el del centro comercial, desde donde arrojaron a la bebé.

De acuerdo con medios internacionales, el número de muertos por las movilizaciones suman más de 70 y hay al menos mil 200 lesionados. La mujer y su bebé se encuentran bien tras el incendio del centro comercial en Sudáfrica.

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