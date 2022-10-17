Beatriz Paredes se destapa para ir por la presidencia por el PRI

Ciudad de México. Durante la primera jornada de los Diálogos por México, en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora priista Beatriz Paredes advirtió que aspira a ser candidata a la presidencia de la República por el PRI.

“Desde esta trinchera expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata de la república. Encabezar la gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, en frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque en 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad, vamos por la grandeza de México".

Asimismo la legisladora Beatriz Paredes pidió a los priistas que la elección de su candidato o candidata sea a través de un método directo.

Aclaró que no permitirá una elección de Estado en el país.

Debemos fortalecer la alianza porque es necesario fortalecer las capacidades de la oposición para enfrentar al partido del gobierno que buscará una elección de estado. ¡Los mexicanos no vamos a permitir una elección de estado!



Senadora Beatriz Paredes #DiálogosXMéxico pic.twitter.com/74UiLcwVcE — PRI (@PRI_Nacional) October 17, 2022

"Propongo que la selección del candidato o candidata a la presidencia de la república que realice nuestra organización sea necesariamente a través de un método democrático, llámese primarias o consulta a la base".

La legisladora priista se pronunció a favor de una elección democrática del candidato o candidata a la presidencia.

