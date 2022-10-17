tva (1).png

Beatriz Paredes se destapa para ir por la presidencia por el PRI

La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, reveló sus aspiraciones para postularse como candidata a la presidencia de la República en 2024 por el PRI

Beatriz Paredes PRI.jfif

Escrito por: Laura Casillas

Ciudad de México. Durante la primera jornada de los Diálogos por México, en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora priista Beatriz Paredes advirtió que aspira a ser candidata a la presidencia de la República por el PRI.

“Desde esta trinchera expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata de la república. Encabezar la gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, en frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque en 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad, vamos por la grandeza de México".

Asimismo la legisladora Beatriz Paredes pidió a los priistas que la elección de su candidato o candidata sea a través de un método directo.

Aclaró que no permitirá una elección de Estado en el país.

"Propongo que la selección del candidato o candidata a la presidencia de la república que realice nuestra organización sea necesariamente a través de un método democrático, llámese primarias o consulta a la base".

La legisladora priista se pronunció a favor de una elección democrática del candidato o candidata a la presidencia.