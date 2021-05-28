Bebé muere tras ataque de perros Rottweilers en EU

Una bebé de 10 meses murió a causa del ataque que sufrió por parte de los dos perros Rottweilers que eran mascotas de su familia en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en el condado Johnston, en Willow Spring, durante la noche del pasado miércoles, cuando los perros Rottweilers atacaron a la bebé.

Medios locales indicaron que la menor se encontraba en su domicilio junto con su padre, Scott Winberry, quien salió un momento al patio, pero unos sonidos raros hicieron que regresara.

Padre de bebé trató de ayudarla tras ataque de Rottweilers

El padre de la bebé vio que los Rottweilers estaban atacando a la niña e intentó ayudarla, llamó a servicios de emergencia para reportar el ataque de los animales, pero lamentablemente la menor perdió la vida.

La oficina del alguacil del condado de Johnston informó que la bebé había sido atacada por los Rottweilers alrededor de las 20:00 horas del miércoles.

Mientras llegaban los servicios de emergencia, Scott Winberry trató de ayudar a su hija; sin embargo, la bebé de 10 meses murió a causa de las heridas hechas por los perros.

Autoridades del condado llegaron al domicilio de la bebé y determinaron que el incidente fue un “trágico accidente”; no obstante, los Rottweilers quedaron bajo custodia de Control Animal.

North Carolina infant dies after being attacked by family's 2 dogs!

Johnston County Sheriff’s Office identified the baby as Malia Scott Winberry! 😢😢😢 pic.twitter.com/PmrID7rqBo — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) May 27, 2021

Indagarán si Rottweilers son peligrosos tras ataque a bebé

La dirección de servicios para animales del condado de Johnston informó que se inició un proceso para declarar a los perros Rottweilers como peligrosos tras el ataque a la bebé, ya que evaluarán si los canes pueden ser devueltos a sus propietarios una vez que se determine si tenían o no antecedentes de agresividad.

En ese caso, indicó, el dueño de los perros tiene más probabilidad de ser considerado responsable del ataque, aunque necesitarán una evaluación.

De acuerdo con medios locales, este es el segundo ataque de perros en contra de menores de edad en los últimos meses, ya que en abril, un niño y su madre fueron atacados por dos perros pitbull, quienes serán sacrificados después de que la policía se opuso a que fueran regresados a sus dueños.

Te puede interesar: VIDEO: Arrestan a youtuber indio por hacer volar a su perro con globos

