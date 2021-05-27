VIDEO: Arrestan a youtuber indio por hacer volar a su perro con globos

En India, causó indignación la historia de un youtuber, conocido como Gaurav Sharma, pues amarró a su perro a globos inflados con helio para "hacerlo volar", como en la famosa película de Disney, "Up".

Los hechos ocurrieron en Nueva Delhi, donde las autoridades recibieron múltiples denuncias al respecto, incluyendo reclamos de grupos ambientalistas como la organización 'People For Animals', afirmando que el youtuber puso en riesgo la vida de su perro.

"Hay evidencias de sobra en esta acción sumamente irresponsable y desastrosa, por lo que procederemos conforme a la Ley de Prevención de Crueldad contra Animales", afirmó un vocero de la organización.

El youtuber, quien vive en la zona residencial de Panchsheel Vihar, al sur de Delhi, aceptó su culpa y señaló que sí fue él quien amarró al perro, con la intención de ganar suscriptores en su canal.

La policía de Delhi afirmó que el video fue grabado después que su dueño lo ató a varios globos inflados con helio a las afueras de un edificio. El video ya fue eliminado de YouTube, pero la policía añadió en su reporte que el perro llegó hasta el tercer piso de la construcción.

Gaurav Sharma publicó el video el pasado 21 de mayo, y tras los cientos de comentarios negativos que recibió, decidió borrarlo. Posteriormente, compartió otra publicación en la que afirmó que "tomó todas las medidas de seguridad para cuidar la integridad del perro".

#Delhi | #YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur (ANI)



(Video by @namitas34481129) pic.twitter.com/DLYHOCBcih — Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 27, 2021

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Youtuber ya fue arrestado

Luego de la intensa presión pública sobre las autoridades indias, la policía de Delhi emitió una orden de arresto contra el youtuber, basándose en la ley de Manejos de Desastres y Prevención contra el Maltrato Animal.

Aunque el proceso judicial está próximo a comenzar, especialistas señalan que, dependiendo del análisis de las pruebas y del estado de salud del perro, podría pasar entre dos y cinco años de prisión, aunque podría evitar ir a la cárcel pagando una fianza, pues el perro no resultó herido o muerto durante la grabación del video, lo que es un agravante menos.

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