Encuentran a bebé dentro de una bolsa de basura en Colombia

La policía de Buenaventura, Colombia, informó sobre el hallazgo de un bebé de aproximadamente 10 meses de nacido, que se encontraba amarrado de sus extremidades dentro de una bolsa de basura.

El coronel Edgar Correo, del departamento de policía de Buenaventura, explicó que el bebé fue trasladado hasta una clínica de la ciudad, donde los médicos reportaron que el menor se encontraba estable y bien de salud.

Añadió que el hallazgo del bebé en una bolsa de basura fue reportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que le sean restituidos los derechos al menor.

En tanto, el coronel Yovanni Reyes indicó que el bebé fue abandonado con sus extremidades amarradas en una vía pública aledaña al parque del barrio Bolívar, en la ciudad Buenaventura de Colombia.

El Coronel Ever Yovanni Gómez Reyes, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, habló sobre la situación de un bebé hallado amarrado dentro de una bolsa negra en un parque de Buenaventura.



🎥Policía del Valle pic.twitter.com/vZ16VKgX0R — El País Cali 📰 (@elpaiscali) July 19, 2022

Habitantes de Colombia reportan bebé abandonado en bolsa de basura

La policía de Buenaventura indicó que los habitantes del lugar notaron algo inusual en una bolsa y después escucharon los llantos del bebé, por lo llamaron a la policía para denunciar lo ocurrido.

Los policías llegaron al sitio y trasladaron al menor a un centro asistencial de Buenaventura, Colombia. Posteriormente iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables de abandonar a un bebé en una bolsa de basura.

“Se da inicio a las investigaciones pertinentes para dar con la ubicación de los familiares del menor y se informa a las autoridades competentes para restablecer sus derechos”, dijo el coronel Ever Yovanni Gómez Reyes.

A través de un video compartido en redes sociales, se pudo apreciar que los elementos de la policía de Colombia le regalaron al bebé artículos de primera necesidad como pañales y alimentos.

Además, los oficiales que rescataron al menor se quedaron con él en el ICBF, mientras lo cargaban y cuidaban entre todos.

