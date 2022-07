Bebé es vendida por 14 mil pesos vía redes sociales en Bolivia

La policía de Bolivia rescató a una bebé que fue vendida por dos mil pesos bolivianos, equivalente a unos 14 mil 500 pesos mexicanos. El papá, de 23 años, puso a la venta a su hija, de apenas un mes de nacida, a través de redes sociales.

Una pareja de la tercera edad compró a la bebé por seis mil pesos mexicanos. Cuando el sujeto recibió el dinero compró dos celulares, uno para él y el otro para la mamá de la bebé.

Una vecina comentó que la mamá de la bebé vendida es menor de edad, y su pareja la presionó para que se deshiciera de su hija desde que supo del embarazo y hasta el día del nacimiento.

“Fautino Conque Moyo, de 23 años de edad, habría inducido en primera instancia a querer abortar una vez conocido que ella se encontraba embarazada y estaba gestando un niño. Ante la negativa de ella, bueno pues nace prematuramente un infante a los ocho meses, el sujeto o el concubino hostiga e insta a la madre a desprenderse de su infante, de su niño para venderlo”, explicó una de las policías involucradas en el rescate de la bebé.

El vendedor y la compradora fueron detenidos por las autoridades y ambos enfrentarán cargos por trata de personas en Bolivia. Mientras tanto, la mamá de la bebé recibirá ayuda psicológica.

Sargento amamanta a bebé que iba a ser vendida

Tras ser rescatada, la bebé quedó bajo los cuidados de la Defensoría de la Niñez de Bolivia, donde una sargento la amamantó y aseguró que “lo haría mil veces”, ya que ella también fue madre recientemente.

“Cómo no voy a actuar con un sentimiento de madre si estoy teniendo en brazos a una bebé de un mes de nacida tan pequeña, tan inofensiva, es algo inexplicable, peor aún ahora llegando a tener una conexión con ella, es una situación en la que no sé cómo explicarle. La manita empezaba a tocar mi pecho, el abrazo que ha sentido es una cosa que no sé como explicarles la verdad”, dijo la sargento tras terminar de alimentar a la bebé .

La policía agregó que “yo le he amamantado desde el momento del operativo hasta llegar a la intervención que ha sido a través de los médicos”.