Bebé cae de un carro y muere atropellado en Irving, EU

El Departamento de Policía de la ciudad de Irving, Dallas, EU, informó que un bebé de 8 meses cayó de un carro en movimiento y murió tras ser atropellado por otro automóvil que circulaba cerca de la intersección de North MacArthur Boulevard y Ranchview Drive.

El domingo 14 de noviembre, la madre del niño conducía su carro sedán Kia color negro cuando el bebé cayó de la puerta trasera derecha del pasajero, mientras este estaba girando hacia la izquierda.

Los investigadores refieren que el bebé no estaba sujeto a ningún tipo de asiento para su edad en el carro, por lo que al caer del sedán Kia, otro auto en movimiento lo atropelló sin detenerse e incluso continuó conduciendo.

Sin embargo, la policía no cree que el carro que atropelló al bebé lo haya hecho con malas intenciones y piensan que dicha persona desconoce que lo hizo.

The Irving Police Department is investigating a major crash that occurred between a child and a vehicle. We ask anyone who witnessed the collision or knows anything about it to contact our investigator at (972) 721- 2561. pic.twitter.com/wkh8hyoXAQ — Irving Police Dept. (@IrvingPD) November 14, 2021

Muere el bebé atropellado en un hospital

El informe del caso menciona que el bebé falleció en un hospital cercano al que fue trasladado tras el accidente y que su madre, quien conducía el carro, podría enfrentar una variedad de cargos, incluido el de poner en peligro a un menor.

Además, al momento del accidente, dentro del carro también estaban otros tres niños, de 2, 3 y 6 años de edad, de los cuales, ninguno estaba sujeto con los cinturones de seguridad, ni tenían asientos para niños.

Ante el suceso, los policías procedieron a entrevistar a la madre y a los otros tres niños que iban dentro del carro; no obstante, aún no tienen claro si uno de los niños abrió la puerta accidentalmente o si realmente estaba cerrada la puerta completamente.

Por ese motivo, el Departamento de Policía de Irving, EU, se encuentra todavía en busca de personas que presenciaron el suceso y le recordaron a la población en general que tenga hijos pequeños que deben mantenerlos sujetos con cinturones de seguridad o sillas especiales para ellos.