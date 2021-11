Oaxaca prohíbe los chanclazos y otros castigos físicos contra niños

📌 No más chanclazos, no más cinturonazos, no más violencia física como método correctivo para niñas, niños y adolescentes.#HoyEnElSenado el Pleno aprobó prohibir el castigo corporal y humillante con una reforma a dos instrumentos legales.



