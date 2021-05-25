Bebé de 8 meses recibe vacuna contra Covid-19 en Nueva York

Un bebé de 8 meses de nacido recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer, en Nueva York, Estados Unidos. Con lo que se convirtió en la persona más joven de todo el mundo en recibir el antídoto.

El bebé se llama Enzo Mincolla y vive en Baldwinsville, Nueva York. La vacuna la recibió como parte de un ensayo clínico realizado por la escuela de medicina Upstate Medical University, de acuerdo con medios locales.

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La universidad de Nueva York es uno de los cuatro lugares en todo el mundo que prueban la vacuna contra Covid-19 de Pfizer en niños menores de 5 años. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos sólo ha aprobado que la dosis sea aplicada en niños de hasta 12 años.

Padres del bebé aprueban aplicación de vacuna

Los padres del bebé estuvieron de acuerdo con aplicarle la vacuna ya que ambos son médicos, siguieron de cerca los ensayos clínicos y mencionaron que es importante acabar con la pandemia de Covid-19, por lo que consideran que suministrando la dosis es la forma más rápida de lograrlo.

“He seguido los estudios muy de cerca en los adultos. He seguido la ciencia muy de cerca cuando empezaron a hacer los ensayos de fase uno”, dijo Mike Mincolla, padre del bebé.

Ambos padres dijeron que con su caso esperan evitar que las personas sientan preocupación sobre la vacuna y así demostrarles que es segura y fácil para animarlos a vacunarse.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos, informaron que la vacuna de Pfizer es segura para su uso en adolescentes de hasta 12 años. El ensayo reveló que el 97.9% de los jóvenes produjeron suficientes anticuerpos al siguiente mes de recibir la segunda dosis.

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