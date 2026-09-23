La forma en que menores de 18 años pueden pedir el apoyo de mil 900 pesos para transporte antes del 30 de septiembre

Si eres menor de 18 años, estudias una carrera universitaria y cada semana tienes que gastar parte de tu dinero en camiones, combis o cualquier otro transporte para llegar a clases, todavía estás a tiempo de solicitar un apoyo que puede ayudarte a reducir ese gasto.

Se trata de la Beca Gertrudis Bocanegra, un programa que contempla un apoyo de 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior y cuyo registro para el ciclo 2026-2027 estará disponible hasta el 30 de septiembre.

La convocatoria no está limitada a menores de edad. Pueden solicitarla estudiantes de hasta 29 años que estén inscritos en instituciones públicas de educación superior susceptibles de atención en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.

Pero si quien quiere pedirla todavía no cumple 18 años, hay un requisito adicional que debe tomarse en cuenta antes de comenzar el trámite: será necesario proporcionar información de su madre, padre, tutora o tutor.

Así pueden pedir los 1,900 pesos si son menores de edad

El trámite comienza en línea y el primer paso es contar con una cuenta de Llave MX para ingresar al portal de la Beca Gertrudis Bocanegra.

El estudiante deberá registrar sus datos personales y escolares, además de tener a la mano su CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su universidad y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Los documentos deben digitalizarse en PDF o JPG y cumplir con las condiciones establecidas por el programa.

Aquí aparece la diferencia para quienes todavía son menores de 18 años.

Durante el registro tendrán que agregar también los datos de su mamá, papá, tutora o tutor. Se solicita su CURP certificada, número de celular, correo electrónico cuando corresponda e identificación oficial digitalizada.

Es decir, el estudiante menor de edad no tiene que hacer un trámite distinto: realiza su solicitud dentro de la misma plataforma, pero debe complementar la información con los datos de la persona adulta responsable.

¿En qué ayuda recibir 1,900 pesos cada dos meses?

Para alguien que utiliza diariamente transporte público para llegar a clases, el dinero puede destinarse a cubrir una parte de esos traslados durante el ciclo escolar. El apoyo es de 1,900 pesos cada bimestre y se entrega mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

Además, de acuerdo con las reglas del programa, el apoyo puede mantenerse durante un periodo de hasta 40 meses, siempre que el estudiante continúe cumpliendo con los requisitos establecidos. Para 2026, la normativa contempla hasta dos bimestres de entrega correspondientes al periodo septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Por eso, más que tratarse de un depósito aislado, la beca está planteada como un respaldo para una parte de los gastos que implica mantenerse estudiando.

Ojo: estudiar en uno de estos estados no garantiza la beca

La convocatoria está dirigida a estudiantes de instituciones públicas de educación superior que sean susceptibles de atención. Por ello, no basta únicamente con estudiar una carrera en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas.

El Gobierno federal recomienda verificar previamente la situación de la escuela mediante el Buscador de Escuelas, utilizando la CCT del plantel.

Una vez completado el registro, el estudiante debe descargar y conservar su comprobante. La solicitud entra posteriormente en una etapa de validación, por lo que llenar el formulario no significa que la beca quede otorgada de manera automática.

El registro termina el 30 de septiembre

El periodo para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 comenzó el 21 de septiembre y permanecerá abierto hasta el miércoles 30 de septiembre.

Por eso, si eres estudiante universitario menor de edad y quieres buscar este apoyo, primero revisa que tu escuela sea susceptible de atención, prepara tus documentos y ten disponibles los datos de tu mamá, papá, tutora o tutor.