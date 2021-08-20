“Hay más amenaza de Siria que de Afganistán hacia EUA": Biden

El presidente de Estados Unidos (EUA), Joe Biden, aseguró que el país tiene mayor amenaza de lugares como Siria o África que de Afganistán, de donde retiraron sus tropas desde mayo y durante el fin de semana pasado tomaron el control los talibanes.

“Hay una amenaza a Estados Unidos significativamente mayor procedente de Siria, del este de África y de otros lugares del mundo que desde las montañas de Afganistán. Y hemos mantenido la capacidad de neutralizar las amenazas más allá del horizonte”, dijo Biden.

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Durante una entrevista a medios locales, Biden defendió la decisión de Estados Unidos de retirar sus fuerzas armadas del territorio de Afganistán, luego de que llegaron en 2001 cuando dos aviones se impactaron contra las Torres Gemelas.

No hay un buen tiempo para abandonar Afganistán. También habría sido un problema 15 años atrás o dentro de 15 años.

Biden agregó que los grupos talibanes que buscan retornar al poder no cambiaron desde que fueron desplazados en 2001, pero consideró que actualmente atraviesan una “crisis existencial” en torno a si quieren que la comunidad internacional los reconozca como un gobierno legítimo.

Human rights must be the center of our foreign policy, not the periphery. But the way to do it is not through endless military deployments. pic.twitter.com/w2jMtgzisE — Joe Biden (@JoeBiden) August 18, 2021

Gobierno de Biden traslada a mujeres de Afganistán

El presidente Joe Biden también habló sobre el futuro de las mujeres de Afganistán que podrían hacer frente a las extremas leyes de los talibanes, por lo que mencionó que pidió a su gobierno, en específico a las fuerzas armadas, que trasladen en sus aviones a la mayor cantidad de mujeres que puedan junto a sus familiares.

|Reuters

“La idea de que podemos ocuparnos de los derechos de las mujeres a lo largo del mundo mediante la fuerza militar no es racional (…) Hay muchos lugares en el mundo donde las mujeres son subyugadas”, lamentó.

Biden afirmó que la mejor manera para erradicar las injusticias contra las mujeres en Afganistán es a través de presiones económicas, diplomáticas e internacionales para que los estados infractores corrijan sus acciones.