Joe Biden asegura que las tropas de USA podrían quedarse en Kabul

El presidente estadunidense, Joe Biden, afirmó que las tropas de su país podrían quedarse en Kabul después del 31 de agosto para completar la evacuación de los ciudadanos estadunidenses que permanecen en la capital de Afganistán.

En una entrevista con una cadena de televisión, el demócrata abrió la puerta a prolongar la retirada militar desdpués del fin de este mes, la fecha límite que se había fijado para la salida de todas las fuerzas internacionales.

Aún así Biden dejó claro que su objetivo es completar las evacuaciones antes del 31 de agosto, pero si eso no es posible se determinará "en ese momento" quién queda por ser evacuado y qué deben hacer las tropas.

"Si hay estadunidenses todavía allí, vamos a quedarnos hasta que podamos sacarlos a todos", dijo el mandatario.

I have authorized 6,000 U.S. troops to deploy to Afghanistan to assist in the departure of U.S. and Allied civilian personnel from Afghanistan — and to evacuate our Afghan allies and vulnerable Afghans to safety outside the country. — President Biden (@POTUS) August 17, 2021

Al hablar de la posibilidad de extender la presencia militar de USA, Biden solo mencionó a la necesidad de evacuar a los ciudadanos estadunidenses y no habló de los afganos que han trabajado con las tropas de sus país durante los últimos 20 años.

Según el gobernante, todavía hay en Afganistán entre 10 mil y 15 mil estadunidenses que necesitan ser evacuados, además de entre 50 mil y 65 mil afganos y sus familias a los que Washington quiere sacar de aquel país.

El Talibán tomó el domingo 15 de agosto el control de Kabul después de que sus combatientes entraran en la capital sin encontrar resistencia, con casi todas las provincias bajo su control, y tras la huida del hasta ahora presidente afgano, Ashraf Ghani.

Un día antes, el 14 de agosto, Washington aceleró la evacuación del personal de su embajada, de ciudadanos estadunidenses y de sus colaboradores afganos, ante el rápido avance talibán.

Hasta el momento, unas 5 mil personas han sido evacuadas de Afganistán por Estados Unidos, aunque las autoridades norteamericanas quieren acelerar ese ritmo, aseguró el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Mark Milley.

Tropas de USA podrían quedarse en Afganistán por órdenes de Biden.|US AIR FORCE/via REUTERS

Aprobación de Biden cae a su nivel más bajo tras el regreso Talibán

La aprobación del presidente Joe Biden bajó 7 puntos porcentuales y alcanzó su nivel más bajo días después de la caída del gobierno afgano, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

El sondeo a nivel nacional, encontró que el 46% de los adultos estadunidenses aprueba el desempeño de Biden, el nivel más bajo registrado en las encuestas semanales que comenzaron cuando el demócrata asumió el cargo en enero.

También está por debajo del 53% que registró en un encuesta similar de Reuters/Ipsos que se realizó el viernes pasado.

Tropas de USA podrían quedarse en Afganistán por órdenes de Biden.|US AIR FORCE/via REUTERS

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La popularidad de Biden cayó luego de que las fuerza del Talibán superaron a las afganas y entraron en la capital, Kabul, poniendo fin a dos décadas de una presencia militar estadunidense que costó billones de dólares de los contribuyentes y miles de vidas.

Sin embargo, la mayoría de los votantes republicanos y demócratas dijo que el caos era una señal de que Estados Unidos debería irse.

