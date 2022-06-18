VIDEO: Biden sufre caída en su bicicleta durante paseo por Delaware

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, sufrió una caída en su bicicleta mientras daba un paseo cerca de la playa en el estado de Delaware, ubicado en la costa este del país.

El mandatario estadounidense viajó a Delaware para pasar el fin de semana, en compañía de su esposa Jill Biden, como suelen hacerlo cuando no tiene eventos programados.

Biden, de 79 años, se encontraba en un paseo en medio de seguidores y reporteros, cuando uno de sus tenis se atoró en el pedal de la bicicleta y cayó sobre el pavimento.

Pics : Of Joe Biden collapsed from cycle 🚲. pic.twitter.com/005pek2CRH — SHANKAR BARADHWAJ (@shankar6763) June 18, 2022

De inmediato, el Servicio Secretó lo auxilió y el presidente pudo incorporarse, ya que no sufrió lesiones de consideración tras la caída.

En un video que circula en redes sociales se observa a Biden, a bordo de su bicicleta mientras avanza por un pequeño camino cerca de la playa de Delaware, en compañía de otras personas.

De repente, el mandatario se detuvo y al intentar bajar de la bicicleta, perdió el equilibrio y cayó al piso; el único equipo de protección que usaba era un casco.

"Biden":

Por su caída mientras andaba en bicicletapic.twitter.com/s2DuE5pW8A — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2022

Un portavoz explicó que al presidente de EU se le atoró el pie cuando intentó quitarlo del pedal, lo que ocasionó su aterrizaje en el suelo. “No necesita atención médica, el presidente espera pasar el resto del día con su familia”, añadió.

Biden tarda en subir a un avión… por una caída

En marzo del año pasado, el presidente Biden se tropezó y cayó en las escaleras mientras subía al avión oficial Air Force One, momento que también quedó captado en video.

Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el fuerte viento que había en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, pudo ocasionar la caída.

“Hace mucho viento ahí afuera”, declaró en ese momento Jean-Pierre cuando le preguntaron por el accidente del presidente. “Está bien al 100 por ciento”, añadió.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32 — Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021

En varios videos difundidos en redes sociales se ve a Biden tropezar en tres ocasiones para después caer, mientras se sujeta del barandal y después logra llegar a la puerta del avión presidencial.

Biden es el presidente más longevo elegido para el cargo y su antecesor Donald Trump, de 76 años, lo atacó repetidamente por considerarlo demasiado mayor.

