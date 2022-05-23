Biden asegura que EU defendería a Taiwán ante posible invasión China

El presidente Joe Biden aseguró que el ejército de Estados Unidos (EU) intervendría para defender a Taiwán ante algún posible ataque de parte de China.

Durante una conferencia de prensa efectuada este lunes (23 de mayo de 2022) en Tokio y en el marco de su visita a la "Tierra del son naciente", el mandatario estadunidense fue cuestionado acerca de que si Estados Unidos estaría dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán, esto luego de no hacerlo en Ucrania; a lo que el Presidente Biden respondió: “Sí, es un compromiso que asumimos".

El presidente de Estados Unidos comenzó su discurso asegurando que la política de su país sobre Taiwán "no ha cambiado" y agregó que: "Estamos de acuerdo con la política de "One China" (Una China), la firmamos y todos los acuerdos correspondientes hechos a partir de ahí".

Sin embargo, agregó que: "La idea de que, que se puede tomar por la fuerza, simplemente tomar por la fuerza, simplemente no es, simplemente no es apropiado. Dislocará toda la región y será otra acción similar a lo que sucedió en Ucrania. Es una carga que es aún más fuerte".

Más tarde, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que el Presidente Biden simplemente quiso decir que Estados Unidos proporcionaría equipo militar a Taiwán, no enviaría tropas para defender la isla ante una posible invasión China, lo que constituiría un cambio histórico en la política.

El Presidente Biden efectuó estas declaraciones en medio en su primera gira por Asia como presidente de los Estados Unidos (EU), en la que también visitó Corea del Sur, otro aliado estadunidense en la región.

“No quiso involucrarse militarmente en el conflicto de Ucrania por razones obvias. ¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwan si se llega a eso?”



Biden: “Sí… Ese es el compromiso que hicimos.”



pic.twitter.com/zjsZsOUoID — Dori Toribio (@DoriToribio) May 23, 2022

Comentarios de Biden enfurecen a Beijing

China deploró los comentarios de Biden y señaló que Estados Unidos debería abstenerse de enviar el mensaje equivocado "para evitar causar un daño grave a las relaciones bilaterales". Los comentarios del Presidente Biden, enfurecieron a Beijing, que repetidamente ha advertido a Estados Unidos (EU) sobre su mayor apoyo a Taiwán.

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China:

"La parte china expresa una fuerte insatisfacción y una oposición resuelta a las declaraciones de Estados Unidos. Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. La cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno de China que no admite interferencia externa".

Wenbin agregó que: "En temas relacionados con los intereses fundamentales de China, incluida su soberanía e integridad territorial, no hay lugar para compromisos o concesiones".

No one should underestimate China's "firm resolve, staunch will and strong ability" to safeguard its sovereignty and territorial integrity, Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said Monday. pic.twitter.com/aanxS5gUaz — CGTN America (@cgtnamerica) May 23, 2022

EU "juega con fuego" sobre Taiwán: China

China dice que Estados Unidos "juega con fuego" sobre Taiwán, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.