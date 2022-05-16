China logra récord mundial con vuelo de dirigible flotante

Un dirigible flotante llamado "Jimu No.1" rompió un récord mundial luego de que alcanzó una nueva altitud de 9 mil 032 metros para recopilar datos sobre el entorno ecológico de la meseta tibetana de Qinghai en China.

La aeronave ascendió a una velocidad de 30 metros por segundo desde el campamento base a una altitud de 4 mil 300 metros en el Monte Qomolangma, el pico más alto del mundo, ubicado en la frontera entre China y Nepal.

Momentos más tarde, el dirigible flotante alcanzó los 9 mil 032 metros, por encima del pico de la montaña de 8 mil 848 metros, estableciendo un nuevo récord mundial.

Se trata de la primera vez que un dirigible flotante de ese tamaño alcanza dicha altura, superando incluso la cumbre de 8 mil 849 metros sobre el nivel del mar del monte Everest, conocido como Qomolangma en tibetano.

#China's self-developed floating airship, “Jimu No.1” designed for atmosphere observation, flew at a record altitude of 9,032m—higher than #MountEverest—in Tibet Autonomous Region on Sunday. pic.twitter.com/8R1pWC0xd0 — Juan Yong (@JuanYong_JY) May 15, 2022

Dirigible flotante desarrollado por China rompe récord de altitud

Con un peso de 2 mil 625 toneladas, este dirigible flotante tiene un volumen de 9 mil 060 metros cúbicos y el vehículo sujeto a la parte inferior de la aeronave pesa 90 toneladas.

He Zeqing, ingeniero senior del Instituto de Investigación de Información Aeroespacial de la Academia de Ciencias de China señaló que: "Esta es la primera vez que alcanzamos una altitud tan extremadamente alta, y también es la primera vez en el mundo".

El aparato de observación del dirigible flotante se utiliza principalmente para registrar datos de composición de la atmósfera y el proceso de transmisión de vapor de agua en el espacio. Los datos de medición incluyen carbono negro, polvo, dióxido de carbono y metano, que son elementos clave para estudiar los cambios ambientales en la meseta de Qinghai-Tíbet en China.

Wang Yilong, investigador asociado del Instituto de Investigación Qinghai-Meseta Tibetana de la Academia de Ciencias de China señaló que: “En el futuro, combinaremos el modelo del sistema terrestre y el análisis de big data para analizar la fuente y la eliminación. Mecanismo de los gases de efecto invernadero en la meseta, proporcionando así una base científica para el pico de carbono y la neutralización del carbono en China".

A floating airship developed in #China, named Jimu No.1, reached a new world record altitude of 9,032 meters on Sunday. pic.twitter.com/ci2YO36Bzq — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) May 15, 2022

China cuenta con 16 equipos de investigación científica

Cabe señalar que el equipo de investigación tiene 64 miembros. Este es uno de los 16 equipos de investigación científica de la expedición científica llamada "Earth Summit Mission 2022" de China.

Los investigadores pertenecen a tres afiliados de la Academia de Ciencias de China, incluido el Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana de Qinghai, el Instituto de Investigación de Información Aeroespacial y el Instituto de Óptica, Mecánica Fina y Física de Changchun.

El dirigible flotante "Jimu No.1" es el último y más grande de los tres dirigibles desarrollados por científicos de China con el objetivo de recopilar datos atmosféricos y estudiar los efectos del cambio climático.