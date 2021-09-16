En una carta publicada por la Embajada de Estados Unidos en México, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden felicitó a México por Día de la Independencia. En su mensaje señaló que ambas naciones promueven sus intereses y cooperan para abordar los retos conjuntos.

Joe Biden felicita a México por aniversario de su Independencia

"De parte del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos de América, quiero felicitar a México y a todos los mexicanos por la celebración de los 200 años de la consumación de su independencia. En esta ocasión, nos unimos a ustedes recordando el camino de México hacia su independencia, y reflexionamos sobre la larga y compartida historia de nuestros dos países".

Mensaje completo del Presidente Joseph Biden (@POTUS) con motivo de la Independencia de México https://t.co/GuhQA3UmkD pic.twitter.com/A1tgtMaolq — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 16, 2021

En el documento, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Biden también reconoció a México como uno de sus más apreciados socios y mencionó que ambas naciones promueven sus intereses y que cooperan para abordar los retos conjuntos.

"México es uno de nuestros socios más apreciados. Juntos, somos capaces de promocionar nuestros intereses mutuos y cooperar para abordar los retos conjuntos. En el último año, nuestras naciones reforzaron el comercio y la inversión a través del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC; abordamos el fenómeno de la migración en la frontera; y enfrentamos las crisis en materia de salud y económica que surgieron a causa de la pandemia de la COVID-19. Espero seguir avanzando en estos logros el próximo año al igual que seguir reforzando nuestra resiliencia en cara a los retos globales".

Mexicanas, mexicanos:



¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Vivan los héroes anónimos!

¡Viva la libertad!

¡Viva la justicia! pic.twitter.com/hyrgpxGX3X — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2021

El presidente Joe Biden también destacó que ambos gobiernos han reforzado sus relaciones comerciales con el T-MEC, además de que han abordado la crisis migratoria y que luchan contra la contingencia sanitaria y el deterioro económico provocado por la COVID-19.

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"Al haber reafirmado nuestras prioridades compartidas durante la reunión virtual bilateral que se llevó a cabo en el mes de marzo y la visita de la vicepresidente Harris a México en el mes de junio, estoy seguro de que a través de nuestra estrecha asociación y cooperación, podremos avanzar en materia de seguridad y prosperidad en nuestra región. Por favor acepte mis más sinceros deseos y felicitaciones por el aniversario de la consumación de la independencia en México".