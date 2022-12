AMLO enviará carta a Joe Biden previo a la reunión bilateral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre los temas que buscará abordar en la reunión bilateral que se hará el próximo 10 de enero en la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa de hoy, AMLO indicó que la misiva que enviaría a Joe Biden sería alrededor del 2 de enero de 2023.

“Si quiero como el día 2 enviarle un documento previo porque si no, lo que se hace en estos casos es que no siempre, con el Presidente Biden he tenido acuerdos así, directos, no nos dedicamos a firmar comunicados conjuntos, que es más que nada formalidad, no los descarto, pero hay cuestiones esenciales que se tienen que tratar así de manera directa”, dijo.

AMLO prevé que la reunión bilateral que mantendrá con Joe Biden será una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos (EU).

“Yo lo que sí quiero es enviarle una carta antes de la reunión bilateral para que esto que estoy planteando, que lo estoy desarrollando, lo tenga antes del encuentro, porque si no, aunque desde luego que es muy importante el conversar y además con un estadista y van a salir cosas buenas para nuestros pueblos, pero si ya hay un documento previo esto puede ayudar a que tratemos más estos temas y que también el presidente Biden pueda preparar su agenda que nos quiere plantear”.

Qué temas hablará AMLO a Joe Biden en reunión bilateral

El presidente López Obrador dijo que los temas que buscará hablar con Joe Biden en la reunión bilateral será la integración económica de todo el continente americano y buscar la autosuficiencia para sustituir importaciones para que haya más desarrollo en la región.

También AMLO dijo que abordará un plan para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe para enfrentar la migración.

“Algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kenedy, desde entonces no se ha hecho nada, hace medio siglo”, indicó.

El tercer tema es que ya no haya intervencionismo, que no haya autodeterminación entre todos los países de América Latina y del Caribe, EU y Canadá, que se traten como aliados y que se respeten las soberanías.

“Que exista respeto a la soberanía e igualdad entre México, EU y Canadá”, expresó AMLO.