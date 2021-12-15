Biden firma decretos para combatir narcotráfico en México y Colombia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles dos órdenes ejecutivas destinadas a combatir el narcotráfico y las redes criminales. En ellas se permiten nuevas sanciones a empresas chinas que comercian ingredientes para elaborar fentanilo a bandas criminales en Brasil, Colombia y México.

El gobierno de Biden quiere demostrar que está tomando medidas ante el agravamiento de la crisis de los opioides en Estados Unidos, que ha provocado más de 100,000 muertes por sobredosis en el país hasta abril de 2021, 28% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló que sancionó a 25 entidades e individuos bajo nuevas facultades otorgadas en las órdenes ejecutivas que le permiten apuntar a aquellos que se benefician de los ingresos del narcotráfico, independientemente de cualquier vínculo directo con capos o cárteles de la droga conocidos.

La segunda orden ejecutiva de Biden crea un nuevo consejo interinstitucional sobre el crimen organizado transnacional para mejorar la cooperación entre los departamentos de Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, Tesoro y Estado y la Oficina de Inteligencia Nacional.

Su objetivo es mejorar las comunicaciones entre las comunidades de inteligencia y aplicación de la ley y el sector privado para identificar y apuntar a las redes delictivas, según una hoja informativa de la administración.

Executive Orders released today by the #Biden Administration. Bottom line - these EO’s will allow the US to follow the $ that fuels Transnational Criminal Organizations that traffick drugs & engage in other criminal enterprises. https://t.co/oF21Ugn3Cu — Regina LaBelle (@ReginaLabelle) December 15, 2021

¿A quiénes sansionó EU?

Las sanciones a las empresas chinas incluyen a Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology que, según el Tesoro, recibe pedidos por internet de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo, así como a otras empresas que están involucradas en la venta o transporte de dichos productos.

En Brasil, el Tesoro impuso sanciones financieras a Primeiro Comando Da Capital, o PCC, que nació en las cárceles de Sao Paulo a principios de la década de 1990 y ahora es considerada la organización criminal más poderosa de Brasil, ayudando a inundar Europa con cocaína.

La incorporación de PCC a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sigue a los movimientos realizados en 2019 por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional para agregar silenciosamente a miembros sospechosos de PCC a una lista de organizaciones no elegibles para una visa estadounidense.

El Tesoro también se ha centrado en una lista de capos de la droga, cárteles y pandillas en México y Colombia.

Las sanciones niegan a las entidades designadas el acceso a transacciones en dólares estadounidenses y congelan cualquier activo que puedan tener en Estados Unidos. Pero los grupos del crimen organizado en los últimos años se han estado cambiando a los criptoactivos y otros métodos para evitar el sistema financiero de estadounidense.

In support of the Biden Administration’s new Executive Orders today, the @StateDept announced multiple Narcotics and Transnational Organized Crime Rewards Program offers. Combating the global illicit drug trade to protect Americans remains a top priority. https://t.co/S52ix4Ip40 — Ned Price (@StateDeptSpox) December 15, 2021

Combatir el narcotráfico

Para combatir el narcotráfico, el Tesoro se basó anteriormente en la Ley de cabecillas de narcóticos extranjeros de 1999 y una orden ejecutiva anterior de 1995 que se basaba en estructuras de cárteles más tradicionales con líderes más fácilmente identificables. La nueva estructura permite que el Tesoro se dirija a una gama más amplia de individuos, como aquellos que reciben bienes derivados del tráfico de drogas.

"El narcotráfico actual ya no se basa en cultivos que requieren una gran superficie, sino en materiales sintéticos y precursores químicos", dijo uno de los funcionarios estadounidenses a periodistas.

"Los cárteles operan de una manera más difusa y descentralizada, lo que dificulta nuestra capacidad para elaborar paquetes de sanciones integrales contra los narcotraficantes", agregó.