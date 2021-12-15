Joe Biden visita zonas devastadas por tornados en Kentucky

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llegó este miércoles a Kentucky para supervisar la zona devastada por los tornados que azotaron al estado el pasado fin de semana y dejaron un saldo de al menos 88 muertos.

Joe Biden se reunió con los damnificados y funcionarios locales a quienes les expresó su conmoción por el panorama que vio después de su recorrido aéreo por Mayfield y Dawson Spring en Kentucky, por lo que prometió que el gobierno federal apoyará para la reconstrucción y recuperación del lugar.

“Nunca he visto tanta destrucción causada por un tornado”, expresó el presidente estadounidense tras recorrer las calles de Mayfield.

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Joe Biden añadió que permanece en constante comunicación con el gobernador de Kentucky y que, “le di instrucciones a mi equipo para que todos estén al tanto de todo lo que está disponible a nivel federal”, tras los tornados.

El presidente Joe Biden hizo el recorrido acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; la jefa de la Agencia Federal para los Desastres, Deanne Criswell, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

Desde que Joe Biden asumió el cargo como presidente de Estados Unidos, hace 11 meses, ha enfrentado cinco fenómenos naturales que dejaron áreas devastadas en el país. Tan solo a un mes de su juramento, el mandatario viajó a Houston para atender los daños que causó la histórica tormenta de invierno.

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Después se hizo cargo de los daños en Idaho, Colorado y California tras los incendios forestales de verano y finalmente, los estragos en Luisiana, Nueva Jersey y Nueva York por el huracán “Ida”.

Tornados en Kentucky dejan al menos 88 muertos

Chris Smiley, alcalde de Dawson Spring, dijo que alrededor del 75 por ciento de la ciudad fue arrasada por los tornados.

Por su parte, el gobernador del estado de Kentucky, Andy Besheark, confirmó el deceso de 88 personas, pero asegura que la cifra puede ser de al menos 100 ya que los trabajos de búsqueda continúan arrojando a nuevas víctimas. Además, se dio a conocer que 104 personas siguen en calidad de desaparecidas debido a los daños de los tornados.

