Presidente Biden anuncia como objetivo, la lucha contra el cáncer

El presidente Joe Biden firmó órdenes para impulsar más dólares del gobierno a la industria biotecnológica estadounidense, y así, promover su objetivo de crear nuevos tratamientos y reducir la tasa de mortalidad por cáncer.

Durante el 60º aniversario del discurso de JFK sobre el "Moonshot", que instaba a los estadounidenses a liderar la exploración del espacio, el presidente Joe Biden dijo:

Estoy fijando un objetivo a largo plazo para el Cancer Moonshot.

Biden estableció un paralelismo entre el objetivo del ex presidente de llegar a la luna y su propio objetivo de reducir a la mitad las tasas de mortalidad por cáncer en los próximos 25 años.

Para reunir el ingenio estadounidense, nos comprometemos como lo hicimos para llegar a la luna, pero curando el cáncer de una vez por todas.

La orden ejecutiva permite al gobierno federal destinar fondos al uso de microbios y otros recursos de origen biológico para fabricar nuevos alimentos, fertilizantes y semillas, así como para hacer más eficientes las operaciones mineras.

La Casa Blanca no proporcionó detalles sobre la cantidad de dinero disponible, de dónde provendría o cómo se asignaría. Se esperan más detalles en una cumbre de la Casa Blanca sobre el tema el miércoles.

El hijo del Biden, Beau, murió de cáncer cerebral en 2015 a la edad de 46 años, algo que el presidente ha dicho que ayuda a informar su pasión por el proyecto de lucha contra el cáncer.