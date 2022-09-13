Presidente Biden anuncia como objetivo, la lucha contra el cáncer
“Curar el cáncer de una vez por todas”. Presidente Biden establece como objetivo reducir a la mitad las tasas de mortalidad por cáncer en los próximos 25 años.
El presidente Joe Biden firmó órdenes para impulsar más dólares del gobierno a la industria biotecnológica estadounidense, y así, promover su objetivo de crear nuevos tratamientos y reducir la tasa de mortalidad por cáncer.
Durante el 60º aniversario del discurso de JFK sobre el "Moonshot", que instaba a los estadounidenses a liderar la exploración del espacio, el presidente Joe Biden dijo:
Estoy fijando un objetivo a largo plazo para el Cancer Moonshot.
Biden estableció un paralelismo entre el objetivo del ex presidente de llegar a la luna y su propio objetivo de reducir a la mitad las tasas de mortalidad por cáncer en los próximos 25 años.
Para reunir el ingenio estadounidense, nos comprometemos como lo hicimos para llegar a la luna, pero curando el cáncer de una vez por todas.
La orden ejecutiva permite al gobierno federal destinar fondos al uso de microbios y otros recursos de origen biológico para fabricar nuevos alimentos, fertilizantes y semillas, así como para hacer más eficientes las operaciones mineras.
La Casa Blanca no proporcionó detalles sobre la cantidad de dinero disponible, de dónde provendría o cómo se asignaría. Se esperan más detalles en una cumbre de la Casa Blanca sobre el tema el miércoles.
El hijo del Biden, Beau, murió de cáncer cerebral en 2015 a la edad de 46 años, algo que el presidente ha dicho que ayuda a informar su pasión por el proyecto de lucha contra el cáncer.
U.S. President Joe Biden signed orders to push more government dollars to the U.S. biotechnology industry, as he promoted his ‘Cancer Moonshot’ initiative to create new life-saving cancer treatments https://t.co/LonKMx3Gvp pic.twitter.com/l3x1bpILUn— Reuters (@Reuters) September 13, 2022