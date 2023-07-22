Joe Biden le pidió al director de la CIA ser parte de su gabinete

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ha pedido al director de la CIA, William Burns, que forme parte de su gabinete, elevando así a uno de sus asesores más cercanos en materia de seguridad nacional y política exterior.

Bajo su liderazgo, la CIA está ofreciendo un enfoque claro y a largo plazo de los principales retos de seguridad nacional de nuestra nación. Joe Biden / Presidente de Estados Unidos

Joe Biden destacó el enfoque que está teniendo Burns sobre la invasión de Rusia a Ucrania y la competencia de Estados Unidos con China.

El Washington Post se hizo eco de la noticia, pero afirmó que se trataba de un cambio simbólico y que no otorgaba a Burns nuevas competencias.

Bonnie Glaser, responsable del programa Indo-Pacífico en el German Marshall Fund of the United States, dijo que el nombramiento reflejaba la confianza de Biden en Burns y en su experiencia profesional.

Burns, que se convirtió en el primer diplomático de carrera en dirigir la CIA en 2021 bajo la administración Biden, "ha contribuido significativamente a la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, especialmente en lo que respecta a Rusia y China", dijo Glaser.

President Biden has asked CIA Director William J. Burns to become a member of his Cabinet, reflecting the central role the veteran diplomat has taken carrying out the administration’s foreign policy and his key role as a messenger to Russia. https://t.co/xil0lbBsMl — The Washington Post (@washingtonpost) July 21, 2023

¿Cuántos directores de la CIA han logrado ser ministros en Estados Unidos, tal y como lo plantea Joe Biden con William Burns?

Burns no es el primer director de la CIA que alcanza la categoría de ministro. El expresidente Bill Clinton también nombró a sus directores de la CIA -John Deutch y George Tenet- para formar parte de su gabinete, al igual que Ronald Reagan con William Casey.

Daniel Byman, director del Programa de Estudios de Seguridad de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, consideró la decisión de Biden como un testimonio de la "increíble eficacia de Burns, lo que significa una decisión más amplia sobre el papel de la CIA en el gabinete".

"Burns ha sido una parte muy importante de la política exterior de Biden, sirviendo por supuesto como líder de inteligencia pero también como diplomático en Ucrania, Oriente Medio y otras partes del mundo", dijo. "Biden quiere aprovechar los conocimientos y la habilidad de Burns para dar forma a su política exterior".

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que era habitual que los presidentes variaran los organismos representados en sus gabinetes.