Biden llama a Putin criminal de guerra; es inaceptable, dice Kremlin

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llamó a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, “criminal de guerra” durante una conferencia ofrecida la mañana de este miércoles en la Casa Blanca. Y más tarde el Kremlin calificó de "inaceptables e imperdonables" las declaraciones del mandatario estadounidense.

“Creo que él es un criminal de guerra”, respondió Biden a la pregunta de un reportero al finalizar su acto donde habló sobre el apoyo de 800 millones de dólares en armamento que enviará a Ucrania tras la operación militar de Rusia que lleva 20 días.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió a la declaración de Biden de llamar “criminal de guerra” a Putin e indicó que el mandatario estadounidense “estaba hablando desde el corazón y en relación a lo que ha visto por la televisión”.

El vídeo de Biden llamando a Putin criminal de guerra. La portavoz de la Casa Blanca dice que el presidente "habla desde el corazón" y que su declaración refleja "las acciones barbárica sde un dictador brutal". Después precisa que hay un proceso legal para declararlo como tal pic.twitter.com/NFxYQeD3nQ — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) March 16, 2022

Agregó que las acciones de Vladimir Putin sobre Ucrania son “bárbaras de un dictador brutal durante la invasión de un país extranjero”.

Sin embargo, Psaki recalcó que el Departamento de Estado no ha hecho una declaración formal que acuse a Rusia de cometer crímenes de guerra durante la operación militar en Ucrania, pero la revisión sobre el tema “está en curso”, indicó.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no habían utilizado el término “criminal de guerra” para referirse a Putin, a pesar de que la semana pasada, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, señaló que se debería abrir una investigación contra el presidente ruso por cometer crímenes de guerra en Ucrania.

Kremlin califica de inaceptable acusación de Biden

Por su parte, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, calificó las acusaciones de Biden de “inaceptable e imperdonable”, al llamar criminal de guerra al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Nos parece inaceptable e imperdonable esta retórica del jefe de un país cuyas bombas han matado a cientos de miles de personas”; declaró Dmitri Peskov, en respuesta a Joe Biden.