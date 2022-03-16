Operación militar especial de Rusia va “según lo planeado": Putin

El presidente Vladimir Putin señaló este miércoles (16 de marzo de 2022) que la operación militar especial de Rusia va "según lo planeado", sin embargo también agregó que Rusia logrará sus objetivos y no se someterá a lo que llamó un intento occidental de lograr el dominio global y desmembrar el país.

Intento de dominio mundial de Occidente está llegando a su fin: Putin

En un discurso televisado a los ministros del gobierno de Rusia, Putin afirmó que Occidente no tendrá éxito en lo que caracterizó como su intento de lograr el dominio mundial y desmembrar Rusia. Y sentenció que si Occidente piensa que Rusia dará un paso atrás, no entiende a Rusia.

“O Ocidente não conseguirá dominar o mundo”, diz Putin | in https://t.co/Wyxf9tNhqq https://t.co/lqGVuzWqfc — RollerPnet (@rollerpnet) March 16, 2022

El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que "detrás del discurso hipócrita y de las acciones actuales del autodenominado colectivo occidental hay objetivos geopolíticos hostiles. Simplemente no quieren una Rusia fuerte y soberana".

Putin aseguró que Rusia está dispuesta a discutir el estatus neutral de Ucrania en las conversaciones destinadas a poner fin a las hostilidades, pero seguiría cumpliendo los objetivos de su operación militar especial, que "avanza de acuerdo al plan".

Durante el vigésimo primer día de la operación militar especial en Ucrania, Putin fue más allá al reconocer el dolor que las sanciones occidentales estaban infligiendo a la economía de su país, pero insistió en que Rusia podría resistir el golpe.

El mandatario ruso agregó que la inflación y el desempleo aumentarán, aunque prometió apoyo a las familias con hijos. Sin embargo, no dio señales de ablandamiento en su amarga invectiva contra Occidente y Ucrania.

Occidente ni siquiera se molesta en ocultar que su objetivo es perjudicar a toda la economía rusa, a todos los rusos.

Donbass residents have been exposed to eight years of genocide — Putin https://t.co/35TpRkib6b — 𝕫𝕚𝕟𝕔🇷🇺цинк𓅯#HonkHonk𓅯 (@PurestZinc) March 16, 2022

Putin no muestra señales de "ablandamiento" hacia Ucrania

Cabe señalar que el presidente de Rusia ha descrito a los líderes de Ucrania, elegidos democráticamente, como de neonazis empeñados en cometer genocidio contra los "ruso hablantes" en el este de la "Nación Eslava", una línea que Occidente denuncia como propaganda de guerra sin fundamento.

The famous Drama Theater in Mariupol.

De-nazified by a Russian air-dropped bomb today, on March 16, 2022.

Fuck you Russia. You’re going to pay for this. pic.twitter.com/ZQuGW6hL55 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 16, 2022

Francia dice que Putin no muestra disposición a terminar guerra en Ucrania

Los combates se desataron cerca de Kiev y los intensos bombardeos en otras áreas amenazaban los intentos por evacuar a civiles atrapados, cuando Francia dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, no mostró disposición a finalizar la guerra en Ucrania.