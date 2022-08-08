Biden visita el área de Kentucky devastada por inundaciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden al fin dejó el confinamiento por Covid-19 y se unió a su esposa Jill para visitar el área que quedó devastada en el Sureste de Kentucky afectada por severas inundaciones que dejaron 37 muertos y decenas de desplazados.

Acompañados del Gobernador, Andy Beshear, el Presidente Biden y su esposa recorrieron Lost Creek en el condado de Breathitt y describió la imágen como "increíblemente desgarradora", al ver el camino de destrucción en varios condados.

La caravana se detuvo brevemente en un sitio donde un autobús escolar, arrastrado por las aguas de la inundación, se estrelló contra un edificio parcialmente derrumbado.

Las ventanas se rompieron y el aislamiento se cayó del techo en la escuela primaria Marie Roberts-Caney en Lost Creek, donde Biden recibió información sobre los daños por inundaciones y los esfuerzos de recuperación.

Beshear describió las inundaciones como "las más devastadoras y mortales" de su vida y dijo que la Guardia Nacional sacó por aire a más de 1.300 personas de las áreas inundadas y que la policía estatal y otras agencias rescataron a miles más.

La comitiva sorteaba pedazos de madera, fierros retorcidos y árboles que fue lo que quedó de las viviendas de los afectados.

En un recorrido por helicóptero todavía se podían ver autos y autobuses que fueron arrastrados por las inundaciones, , de igual manera materiales de construcción, pedazos de ropa quedaron enredados entre las copas de los árboles.

Biden dijo que los recursos federales estarían disponibles para ayudar "mientras sea necesario".

Join me as I deliver remarks on the response to flooding in eastern Kentucky. https://t.co/03y2dj8w4V — President Biden (@POTUS) August 8, 2022

El presidente estadounidense reiteró su compromiso para acompañar a las autoridades y a las familias en la recuperación.

Cientos de personas han sido desplazadas de sus hogares por inundaciones y deslizamientos de tierra, y otras han quedado varadas sin agua, electricidad u otros suministros críticos. Biden declaró 13 condados en el sureste de Kentucky como áreas de desastre federal.

