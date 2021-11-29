Blinken llega a Letonia para reunión con la OTAN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a la capital de Letonia, Riga, a última hora del lunes 29 de noviembre para poder reunirse el martes (30 de noviembre) con 29 homólogos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En las últimas semanas, la alianza militar ha expresado su alarma por una acumulación de tropas militares de Rusia en las fronteras de Ucrania.

El jefe de la OTAN visitó a las tropas aliadas en el país báltico de Letonia luego de que el ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, dijo el lunes que su país necesita una presencia militar estadounidense permanente para disuadir a Rusia y quiere reforzar sus defensas con misiles estadounidenses Patriot.

Las tropas de la OTAN hicieron ejercicios de batalla en un bosque nevado de Letonia con tanques camuflados y rondas en vivo, con 1,500 soldados que buscaron detener un ataque en Riga interrumpiendo y paralizando el avance de un adversario no identificado al norte de la ciudad.

Impulsada por la anexión de Crimea por parte de Rusia, en 2014, y el apoyo de Moscú a los separatistas en el este de Ucrania, la OTAN ha desplegado cuatro grupos de batalla multinacionales del tamaño de un batallón para defender Polonia y los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia desde julio de 2017.

Moscú dice que no tiene la intención de invadir los países bálticos o Polonia y acusa a la OTAN de desestabilizar a Europa al acercar las tropas a las fronteras de Rusia.

Reunión de Rusia y EU en Estocolmo

El miércoles 1 de diciembre, Blinken se trasladará de Letonia a Estocolmo, Suecia, para asistir al Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Ahí, los ministros discutirán sus "preocupaciones" sobre la seguridad en la región de Europa y Eurasia.

En el marco de la reunión, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y Blinken tendrán una reunión. Ésta tendría lugar en medio de las tensiones entre Occidente y Rusia por la concentración de más de 90,000 soldados rusos en las fronteras con Ucrania y la advertencia de Estados Unidos de que se puede producir un ataque ruso contra el país vecino en invierno.

Blinken admitió recientemente que Washington "no tiene claridad sobre las intenciones de Moscú, pero conoce sus jugadas", por lo que el temor es que Rusia "pueda cometer el grave error de intentar repetir el escenario de 2014 cuando acumuló fuerzas en la frontera, cruzó al territorio soberano de Ucrania y lo hizo alegando falsamente que fue provocado".

Rusia a su vez se queja de que Occidente no respeta sus líneas rojas, como el suministro de armas modernas a Ucrania y, sobre todo el acercamiento cada vez mayor de la OTAN a sus fronteras, por lo que puede mover sus tropas cómo y cuándo le plazca para protegerse.

La 28 reunión de la OSCE será celebrada del 2 al 3 de diciembre en Estocolmo y habrá 57 Estados participantes.