En Ucrania una ballena hecha de basura reciclada adorna plaza de Kiev

Una escultura de una ballena hecha de una tonelada de plástico reciclado ahora se eleva sobre los edificios de estilo soviético ubicados en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Kiev, la capital Ucrania.

Colocada sobre seis pilares de metal, la obra de arte tiene como objetivo llamar la atención de la gente sobre la importancia de la protección ambiental y el reciclaje, dijo su creador Valeriy Korshunov.

"Hay temas que preocupan a todos. Una vez que salgas, estás en la naturaleza. Si no lo cuidas, te encontrarás en un basurero. Tenemos este problema en Kiev. Hay muchos vertederos de basura en la ciudad y en todo el país. Estos problemas existen, pero preferimos hacerno de la vista gorda. Y quería iniciar un diálogo e involucrar a la gente en este problema", aseguró Korshunov.

Una ballena hecha de basura reciclada adorna plaza en Ucrania.

Es la escultura de plástico más grande en Ucrania

Unas 2 mil personas, incluidos estudiantes de decenas de escuelas de Kiev, recogieron desechos plásticos de los parques y ríos de la ciudad. El plástico se recicló y se convirtió en las partes del cuerpo de la ballena, luego fueron unidas a un marco de metal, todo en conjunto pesa más de 750 kilogramos.

"Nos gusta mucho este objeto de arte. Sería bueno ver más proyectos como este. Este tipo de instalación te hace pensar en nuestro futuro. Según tengo entendido, estaba hecho de plástico reciclado, ¿verdad? Es un proyecto muy útil."

Una ballena hecha de basura reciclada adorna plaza en Ucrania.

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Korshunov dijo que era importante para él involucrar a los niños en el proyecto para ayudarlos a desarrollar hábitos ecológicos y aprender más sobre la clasificación de desechos, ya que afirmó que Ucrania tenía un problema particular con el vertido de desechos.

El artista planea instalar más esculturas en otras ciudades ucranianas, pero no reveló sus planes sobre cómo se verían.

Korshunov es bien conocido por sus proyectos de arte en la Zona de Exclusión de Chernobyl, incluido un mural gigante en la planta de energía de Chernobyl.