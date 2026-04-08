SSC CDMX aclara aumento de sueldo tras protesta de policías en Reforma

Ante la presión en las calles, por parte de policías en activo y jubilados bloquearon el cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) emitió una postura oficial sobre el acuerdo vigente para otorgar un incremento al salario.

La dependencia aclaró que, si bien se cumplió con un porcentaje de 9% durante siete años consecutivos (concluyendo en 2025), para este 2026 el ajuste fue del 4.5%, cifra que se mantiene por encima de la inflación.

SSC CDMX señala que los últimos 7 años se ha aumentado 9% anual el sueldo a los policías capitalinos

La SSC defendió las condiciones laborales actuales con los siguientes datos:



Incremento acumulado : Más del 90% en términos nominales en los últimos años.

: Más del 90% en términos nominales en los últimos años. Sueldo inicial (Nuevo ingreso) : "Pasó de 11,000 a 21,000 pesos brutos."

: "Pasó de 11,000 a 21,000 pesos brutos." Estatus salarial : "Por encima del nivel de ""salario digno"" estimado para policías estatales."

: "Por encima del nivel de ""salario digno"" estimado para policías estatales." Comparativa profesional: Superior al sueldo inicial de gran parte de los egresados universitarios.

La Secretaría de Seguridad de la CDMX también señaló que "no hay funcionario en la Ciudad que haya recibido más incrementos" que el cuerpo policial.

Manifestación de policías provoca caos vial en CDMX

El corazón de la Ciudad de México (CDMX) fue sede de la intensa manifestación este miércoles. Un grupo de policías en activo y jubilados exigía un incremento salarial del 9% que, aseguraron, les fue prometido de manera anual, frente al 4.5% que recibieron en este 2026. Sin embargo, la SSC aclaró que para este año, el acuerdo fue de un 4.5 por ciento.

La movilización, que partió inicialmente desde el Monumento a la Revolución, generó un caos vehicular que afecta no solo a automovilistas, sino a cientos de usuarios del Metrobús, quienes se vieron obligados a descender de las unidades y continuar su camino a pie debido al cierre total de la vialidad.