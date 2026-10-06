EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 6 de octubre
¿Vas a viajar por autopista este martes? Revisa con nosotros las condiciones de las carreteras de México y evita bloqueos y cierres por obras en estas vías.
Hoy martes 6 de octubre de 2026, revisa los bloqueos, cierres y accidentes en las carreteras y autopistas de México para que puedas tomar previsiones y planear tus traslados por el país.
En Azteca Noticias te presentamos este monitoreo con base en los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 6 de octubre
Cierre de la autopista La Tinaja - Isla
En el kilómetro 55 de la autopista La Tinaja-Isla hay cierre a la circulación para remover un vehículo que sufrió un accidente.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) October 6, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, km 55, dirección La Tinaja. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Neblina en la Cuernavaca-Acapulco
Hay neblina en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la caseta Ing. Velasco Durán.
CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️— CAPUFE (@CAPUFE) October 6, 2026
Aut. Cuernavaca - Acapulco, registra #neblina a la altura de la Plaza de Cobro Ing. Francisco Velasco Durán. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.