EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 6 de octubre

Hoy martes 6 de octubre de 2026, revisa los bloqueos, cierres y accidentes en las carreteras y autopistas de México para que puedas tomar previsiones y planear tus traslados por el país.

En Azteca Noticias te presentamos este monitoreo con base en los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.