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EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 6 de octubre

¿Vas a viajar por autopista este martes? Revisa con nosotros las condiciones de las carreteras de México y evita bloqueos y cierres por obras en estas vías.

Patrullas de la Guardia Nacional en Carreteras.
¿Qué bloqueos hay en las carreteras de México hoy?|X @gn_carreteras.

Escrito por: César Contreras, Iván Ramírez

Hoy martes 6 de octubre de 2026, revisa los bloqueos, cierres y accidentes en las carreteras y autopistas de México para que puedas tomar previsiones y planear tus traslados por el país.

En Azteca Noticias te presentamos este monitoreo con base en los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 6 de octubre

Cierre de la autopista La Tinaja - Isla

En el kilómetro 55 de la autopista La Tinaja-Isla hay cierre a la circulación para remover un vehículo que sufrió un accidente.

Neblina en la Cuernavaca-Acapulco

Hay neblina en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la caseta Ing. Velasco Durán.

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