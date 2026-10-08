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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 8 de octubre?

¡Toma previsiones! Revisa con nosotros las condiciones de las autopistas y carreteras de México; evita bloqueos y accidentes en estas vías terrestres.

Carreteras en México.
¿Cómo están los bloqueos en carreteras hoy?|X @gn_carreteras.

Escrito por: César Contreras, Iván Ramírez

Este jueves 8 de octubre de 2026, consulta el estado de las carreteras y autopistas de México para tomar previsiones ante bloqueos y accidentes durante tus traslados y viajes por el país. En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información proporcionada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 8 de octubre?

Neblina en la México-Cuernavaca

Hay neblina en diversos puntos de la autopista México-Cuernavaca esta mañana. Capufe recomienda reducir la velocidad y encender luces bajas y faros antiniebla.

Cierre parcial en autopista de Puebla

En el kilómetro 165 de la autopista Puebla-Acatzingo hay cierre parcial a la circulación por labores de limpieza tras un accidente en dirección a la capital poblana.

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