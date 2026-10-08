Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 8 de octubre?
¡Toma previsiones! Revisa con nosotros las condiciones de las autopistas y carreteras de México; evita bloqueos y accidentes en estas vías terrestres.
Este jueves 8 de octubre de 2026, consulta el estado de las carreteras y autopistas de México para tomar previsiones ante bloqueos y accidentes durante tus traslados y viajes por el país. En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información proporcionada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 8 de octubre?
Neblina en la México-Cuernavaca
Hay neblina en diversos puntos de la autopista México-Cuernavaca esta mañana. Capufe recomienda reducir la velocidad y encender luces bajas y faros antiniebla.
🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️ #AutMéxicoCuernavaca, registra #neblina en diversos puntos de la autopista.— CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2026
𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗲𝗯𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘆 𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿…
Cierre parcial en autopista de Puebla
En el kilómetro 165 de la autopista Puebla-Acatzingo hay cierre parcial a la circulación por labores de limpieza tras un accidente en dirección a la capital poblana.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2026
Autopista Puebla - Acatzingo, km 165, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (labores de limpieza). Maneja con precaución.