Llegó el lunes 9 de noviembre y la red federal de autopistas resiente de inmediato el incremento del transporte de carga y de quienes se trasladan hacia la capital para arrancar su semana laboral. En vías de alta velocidad, un percance vial o la presencia de manifestantes no significa llegar cinco minutos tarde; significa quedar atrapado entre el asfalto y los tráileres por horas.

Para que tomes las decisiones correctas al volante, en Azteca Noticias activamos nuestra Alerta Asfalto. Basados en el monitoreo satelital y los reportes en tierra de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te mostramos los tramos bloqueados, las rutas de escape habilitadas y el minuto a minuto del tráfico federal.