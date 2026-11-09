Llegó el lunes 9 de noviembre y la red federal de autopistas resiente de inmediato el incremento del transporte de carga y de quienes se trasladan hacia la capital para arrancar su semana laboral. En vías de alta velocidad, un percance vial o la presencia de manifestantes no significa llegar cinco minutos tarde; significa quedar atrapado entre el asfalto y los tráileres por horas.
Para que tomes las decisiones correctas al volante, en Azteca Noticias activamos nuestra Alerta Asfalto. Basados en el monitoreo satelital y los reportes en tierra de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te mostramos los tramos bloqueados, las rutas de escape habilitadas y el minuto a minuto del tráfico federal.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy 9 de noviembre
Cierre parcial en Tijuana
Autopista Tijuana - Ensenada, km 35, dirección Tijuana. Reducción de carriles por atención de incidente (camión de carga con falla mecánica). Maneja con precaución.
Cierres parciales
- Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 268, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).
- Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 20. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance).
- Autopista Hermosillo - Magdalena, km 53, dirección Magdalena. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).
¡Bloqueo en la autopista del Sol!
Bloqueo en la Autopista del Sol: Campesinos de Tilapa cerraron los cuatro carriles y las laterales, a la altura del Parador del Marqués, para exigir al gobierno la compra de terrenos que beneficiarían a más de 6 mil habitantes.
Precauciones en Edomex
Se registra presencia de personas cerca del Km 056+100 de la carretera Toluca-Atlacomulco a la altura de la caseta de cobro "Atlacomulco". Atienda indicación vial.