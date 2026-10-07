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Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 7 de octubre

¡Toma precauciones! Revisa las condiciones de las carreteras y autopistas de México y evita bloqueos, cierres y manifestaciones en tu viaje.

Carreteras, accidentes y bloqueos en México.
¿Qué pasa en los bloqueos en carreteras en México?|X @gn_carreteras.

Escrito por: César Contreras, Iván Ramírez

Este miércoles 7 de octubre de 2026, consulta el estado de las carreteras y autopistas de México para evitar bloqueos y accidentes y tomar previsiones durante tus viajes por el país. En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 7 de octubre

Carga en el Libramiento Noreste de Querétaro

En el kilómetro 0 del Libramiento Noreste de Querétaro hay carga vehicular en dirección a CDMX, sin reporte de accidentes.

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