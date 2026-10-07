Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 7 de octubre
¡Toma precauciones! Revisa las condiciones de las carreteras y autopistas de México y evita bloqueos, cierres y manifestaciones en tu viaje.
Este miércoles 7 de octubre de 2026, consulta el estado de las carreteras y autopistas de México para evitar bloqueos y accidentes y tomar previsiones durante tus viajes por el país. En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.
Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 7 de octubre
Carga en el Libramiento Noreste de Querétaro
En el kilómetro 0 del Libramiento Noreste de Querétaro hay carga vehicular en dirección a CDMX, sin reporte de accidentes.
🟠CARGA VEHICULAR🟠— CAPUFE (@CAPUFE) October 7, 2026
Libramiento Noreste de Querétaro, km 0, dirección CDMX. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.