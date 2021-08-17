Blue Origin, de Jeff Bezos, denuncia a EUA porque NASA eligió a SpaceX

La compañía Blue Origin, de la cual es propietario Jeff Bezos, presentó una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos por la decisión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de otorgar un contrato de exploración lunar a SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk.

Blue Origin fue una de las tres empresas que competían por el contrato de la NASA para construir un módulo de aterrizaje lunar, por lo que pidió un presupuesto de 5 mil 900 millones de dólares, los cuales fueron rechazados en el momento en el que SpaceX dijo que podía construir la nave por 2 mil 900 millones, por lo que esa propuesta fue aprobada.

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De acuerdo con agencias internacionales, Blue Origin especificó que su demanda fue presentada en la Corte de Reclamaciones Federales de Estados Unidos el viernes pasado porque, consideró, se debe “crear competencia y garantizar un regreso seguro a la Luna para EUA”.

Un intento de remediar las fallas en el proceso de adquisición que se encuentran en el Sistema de Aterrizaje Humano de la NASA, dijo Blue Origin.

La demanda de Blue Origin permanece sellada. Sin embargo, la NASA debe presentar una respuesta al texto antes del 12 de octubre, agregaron los medios de comunicación.

That’s all from Launch Site One! Congrats again to our team and thanks to Jeff, Mark, Wally, and Oliver for being our first astronauts on board #NewShepard. Sign up at https://t.co/7Y4The9OmR for updates and information on how to reserve your window seat. #GradatimFerociter pic.twitter.com/3lXXe9rISJ — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

NASA revisa demanda de Blue Origin

Los funcionarios de la NASA ya revisan la demanda que realizó Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, y respondió que “tan pronto como sea posible, la agencia proporcionará una actualización sobre el camino a seguir para regresar a la Luna lo más rápido y seguro posible”.

Blue Origin y sus abogados consideraron que la NASA actuó incorrectamente al otorgar un solo contrato, el cual fue para la empresa SpaceX, cuando, normalmente lo hace a dos empresas diferentes.

Returning humanity to the Moon



A dedicated team 🤝 a powerful rocket



In this new episode of our #CuriousUniverse podcast, learn about our @NASAArtemis program and preparing a Moon rocket for launch from @NASA_SLS and @NASAGroundSys engineers.



🎧 : https://t.co/oIPCLcztCW pic.twitter.com/G4nM220ET1 — NASA (@NASA) August 16, 2021

NASA buscaba propuestas de nave espacial

La NASA había buscado propuestas para una nave espacial que llevaría astronautas a la superficie lunar bajo su programa Artemis para llevar humanos a la Luna por primera vez desde 1972, por lo que, en abril otorgó a SpaceX un contrato para construir una nave de este tipo a partir de 2024.

Jeff Bezos se ha ofrecido a cubrir hasta 2 mil millones de dólares en costos de la NASA si la agencia espacial de Estados Unidos le otorga a Blue Origin un contrato de aterrizaje lunar.