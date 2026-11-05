Bobby Pulido ganó las elecciones intermedias de Estados Unidos este 3 de noviembre de 2026 y su victoria revivió el misterio detrás de “Desvelado”. El cantante derrotó a la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15 de Texas rumbo al Congreso. Con su salto a la política tras tres décadas de trayectoria y un Latin Grammy, miles volvieron a preguntarse si aquel himno noventero sobre un insomnio amoroso nació como dedicatoria secreta para Selena Quintanilla.

El verdadero autor de Desvelado

Aunque pocos lo saben, el ahora legislador demócrata nunca escribió la letra de su disco debut. El compositor Jorge Avena creó la canción y figura en los créditos del álbum. Al principio, la pieza se llamaba “Desvelado en Seattle”, por la película de Tom Hanks y Meg Ryan. Como ese título no convenció a Pulido, él mismo lo acortó junto al productor Enrique Elizondo y Avena antes de abarrotar la frontera y el norte de México.

🎤🇺🇸 De andar "Desvelado" a conquistar las urnas: Bobby Pulido (@bobbypulido425) cambia los escenarios por el Congreso de #EU.



El intérprete de música Tex-Mex ganó las elecciones en un distrito de #Texas, abanderado por el Partido Demócrata.



De acuerdo con los resultados… pic.twitter.com/kDMoxCR1IZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

El amor platónico por Selena Quintanilla detrás del rumor

La leyenda del romance oculto estalló por una coincidencia de fechas. El material salió el 26 de septiembre de 1995, seis meses después de que Yolanda Saldívar asesinó a “La Reina del Tex-Mex”. Al escuchar los versos sobre buscar una estrella en el cielo y oírla en la radio, la gente asumió que el originario de Edinburg lloraba un sentimiento que jamás pudo confesarle.

Por lo tanto, en una entrevista Pulido negó que el sencillo hablara de ella, y confesó que le encantaba desde chicos, cuando Los Dinos abrían los eventos de su papá Roberto Pulido. “Era mi amor platónico. Nunca se dio nada”, reveló el texano, quien hoy lleva una agenda sobre migración, salud y costo de vida con un éxito que le recordó a Selena.