¿Quién es Bobby Pulido, el cantante de “Desvelado” que ganó las elecciones en Texas y llegará al Congreso de EU?

Bobby Pulido pasó de conquistar escenarios con la música tejana a ganar un lugar en la política estadounidense. Y es que, el cantante y compositor mexicano-estadounidense se convirtió en uno de los protagonistas de las elecciones intermedias de Estados Unidos de este 3 de noviembre de 2026, luego de derrotar a la republicana Monica De La Cruz en la contienda por el Distrito 15 de Texas.

Además, su victoria no solamente representa un cambio político en el sur de Texas, sino que también coloca a una figura conocida entre el público latino en el Congreso de Estados Unidos.

¿Quién es Bobby Pulido y por qué es famoso?

Bobby Pulido es un cantante, compositor y músico estadounidense de ascendencia mexicana, reconocido principalmente por su trayectoria dentro del género tejano.

Nació y creció en Edinburg, Texas, en el Valle del Río Grande, una región con una importante población de origen latino. Es hijo del músico Roberto Pulido, conocido también por su trayectoria dentro de la música tejana.

Su carrera musical comenzó en la década de los noventa y rápidamente consiguió reconocimiento gracias a canciones como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, que se convirtieron en algunos de sus temas más populares.

A lo largo de casi tres décadas, Pulido construyó una carrera dentro de la industria musical, con presentaciones en distintos escenarios y reconocimientos, entre ellos un Latin Grammy.

🎤🇺🇸 De andar "Desvelado" a conquistar las urnas: Bobby Pulido (@bobbypulido425) cambia los escenarios por el Congreso de #EU. El intérprete de música Tex-Mex ganó las elecciones en un distrito de #Texas, abanderado por el Partido Demócrata. De acuerdo con los resultados preliminares, obtuvo el 62% de los votos frente a su contrincante, Mónica de la Cruz. Después de 31 años de trayectoria musical y sin experiencia previa en cargos públicos, José Roberto Pulido Jr. inicia una nueva etapa en la política estadounidense. 🎙️ Daniel Rivera ✍️ Eder Martínez ➡️https://t.co/jqKmgfY8Bw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

¿Cómo pasó de cantante a ganar las elecciones en Texas?

Aunque durante buena parte de su vida estuvo relacionado con la música, Bobby Pulido decidió dar un giro a su trayectoria al entrar en la contienda política.

En septiembre de 2025 anunció su candidatura demócrata para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su contrincante fue la republicana Monica De La Cruz, quien buscaba mantenerse en el cargo después de haber conseguido la reelección en 2024.

Durante la campaña, Pulido recorrió distintas comunidades del sur de Texas y aprovechó su reconocimiento como cantante para acercarse a los votantes.

¿Por qué es importante su triunfo para los latinos en Estados Unidos?

La victoria de Bobby Pulido tiene relevancia por la representación política de las comunidades latinas en una región donde los temas migratorios, económicos y fronterizos tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

El Distrito 15 de Texas comprende comunidades del sur del estado, incluyendo zonas del Valle del Río Grande, una región con una amplia población hispana y vínculos históricos, económicos y familiares con México.

Durante su campaña, Pulido puso sobre la mesa temas como el costo de vida, el acceso a los servicios de salud y la política migratoria, particularmente por las consecuencias económicas y humanitarias de las operaciones migratorias en las comunidades fronterizas.