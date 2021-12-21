Joe Biden da la bienvenida a su nuevo perro en la Casa Blanca

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y su esposa la primera dama Jill Biden, le dieron la bienvenida a un nuevo integrante a su familia. Se trata de Commander, el nuevo perro que llegó a la Casa Blanca para pasar la Navidad con ellos.

Joe Biden compartió un video en su cuenta de Twitter para darle la bienvenida a su nuevo perro. En el clip se aprecia el momento en el que el mandatario se encuentra con Commander y se acerca para hacerle cariños y jugar con él.

En otra publicación en su red social, compartió una fotografía del cachorro corriendo con una pelota en el hocico. La imagen está acompañada de la frase “Bienvenido a la Casa Blanca, Commander”.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Algunos medios locales informaron que el perro de raza pastor alemán llegó a la Casa Blanca el lunes, y se le ha visto jugar en el jardín. También informaron que Commander nació el 1 de septiembre y el hermano del presidente fue quien se lo regaló.

¿Qué pasó con los otros perros de Joe Biden?

Antes de Commander, los Biden tuvieron otros dos perros pastores alemán, de nombre Champ y Major, quienes también vivieron un corto tiempo en la Casa Blanca con el presidente y su esposa.

Champ murió el pasado mes de junio a los 13 años de edad. El pastor alemán llegó con los Biden en 2008, poco después de que el demócrata asumiera el cargo como vicepresidente.

“En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más dolorosos, estuvo allí con nosotros, sensible a todos nuestros sentimientos y emociones”, escribió Joe Biden tras la muerte de su perro.

Mientras que a Major, de tres años, lo enviaron a Delaware para que lo entrenaran, luego de que en marzo el perro mordió a dos personas, un miembro del Servicio Secreto y una trabajadora del Servicio de Parques Nacionales.

El presidente Joe Biden anunció que Major recibiría un entrenamiento extensivo para que pudiera adaptarse a la vida en la Casa Blanca y posteriormente regresaría a vivir con él y su esposa.

Hace unos meses, los Biden también prometieron que llegaría un gato a la familia de animales de la Casa Blanca, pero no han puesto fecha para su llegada.

